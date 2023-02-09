Гендиректор Metro рассказал о планах компании по сохранению бизнеса в РФ

Немецкая сеть Metro придерживается своих планов по продолжению операций в России.

Об этом заявил генеральный директор компании Штеффен Гройбель.

По его словам, ретейлер завершил оптимизацию портфеля после сворачивания операций на индийском рынке, где оборот компании составлял около 765 млн евро.

В России Metro Cash&Carry управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе. Объем продаж в РФ в 2019-2020 году составил 2,6 млрд евро, численность сотрудников — примерно 12 тыс. человек. В первом квартале 2022 года продажи ретейлера увеличились на 20% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составили 7,6 млрд евро, EBITDA достигла 528 млн евро.

Штеффен Гройбель вступил в должность гендиректора Metro в мае 2021 года; он пришел на смену Олафу Коху, который покинул компанию 31 декабря 2020-го. До этого Гройбель работал в качестве партнера в подразделении Европейской розничной торговли и потребительских товаров компании McKinsey & Company. В рамках своих обязанностей он также отвечал за направления продаж, операционной деятельности и трансформации. На этой позиции он консультировал Metro.