Индекс ВЭБ.РФ и Рейтинг АСИ дополнили друг друга

Две информационные системы оценки качества жизни — Индекс ВЭБ.РФ (оценивает качество жизни в городах) и Рейтинг качества жизни АСИ дополняют друг друга. Это делает оценку более комплексной и объективной. Об этом доложил президенту в ходе набсовета АСИ председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов. Как он подчеркнул, аналитические системы постоянно развиваются и пополняются новым инструментарием. «Они не подвержены вмешательству со стороны тех кто, хочет недобросовестно заполучить лучший рейтинг. И, конечно же, и такие технологические решения, и рейтинговые возможности должны развиваться, в том числе, на международной основе», — отметил Шувалов.

Как примеры расширения спектра оценки, он привел работу в форматах ЕАЭС и ШОС, развития предпринимательского климата и рейтингования ВУЗов. «Мы можем эти компетенции развивать и в Российской Федерации — как самостоятельно, так и при помощи международных партнеров», — сказал Шувалов.

Результаты второго рейтинга качества жизни АСИ главе государства Владимиру Путину представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. В первую десятку рейтинга качества жизни помимо Москвы, которая второй год подряд занимает лидирующую позицию, вошли: Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Республика Татарстан, Белгородская область, Чеченская Республика, Тульская и Калининградская области.