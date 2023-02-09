К вопросу о новом учебнике истории вернутся в марте

Есть ли в Российском обществе запрос на единое мировоззрение, на общую идею? С этим вопросом обратился к политологам и преподавателям вузов философ и член Общественной палаты Москвы Александр Асафов в формате круглого стола 9 февраля под эгидой Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). И большинство участников дискуссии ответили, что такой запрос есть, особенно у молодого поколения.

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Процитируем некоторые ответы на этот вопрос от преподавателей вузов.

«Я очень часто сталкиваюсь с непониманием у моих студентов, какие карьерные стратегии им строить, связывать свое будущее с Россией или с другой страной, - сказала заместитель директора Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова. — Они растеряны, не понимая того, на каких ценностях строить свое будущее».

С таким же наблюдением столкнулся и Андрей Полосин, профессор МГУ, научный руководитель проекта «ДНК России». «”Как быть счастливой?”— спросила меня одна студентка», — рассказал он. Попробовать быть абсолютно независимой и самостоятельно принимать решения. Так ответил преподаватель студентке. И страна тоже должна быть такой.

И тогда у Полосина возникла идея написать учебник для студентов всей страны на эту тему. То есть, был задуман проект, называющийся теперь «ДНК России: основы государственности» и имеющий полугодовую историю. Обсуждать его ход и собрались в четверг эксперты ЭИСИ в пресс-центре МИА «Россия Сегодня».

Сейчас разработкой учебника занимаются более 1500 ученых из 600 высших учебных заведений. Идею поддержал Владимир Путин. Это, конечно, не советы для девочки, это советы всем молодым россиянам, как им жить, как понимать свою Родину в качестве не просто государства, а самого близкого родственника.

Но как будет называться этот учебник и когда он выйдет в свет — пока не ясно.

«Мы ориентируемся на разработку единого учебника для вузов, в котором будет указан образ будущего. Учебник, где будет использован уникальный тысячелетний опыт России для того, чтобы молодые люди понимали, кто они, и чьи они наследники», — сказал замдиректора Института истории и политологии МНПУ Владимир Шаповалов.

Замдиректора Департамента государственной молодежной политики Миннауки РФ Анна Брайнес тоже считает, что молодые люди должны иметь возможность обратиться с простыми вопросами если не к учебнику, то к преподавателю.

«Кто я, что я, что моя страна — молодые люди должны получать ответы на этот вопрос либо из книги, либо на семинарах преподавателя», — считает А. Брайнес.

«Наши молодые люди часто болезненно воспринимают то, что Запад поставил Родину в условия изоляции, — сказал проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. — Иногда у них возникает комплекс второсортности. Хорошее знание своей национальной истории даст понимание, кто ту второсортный».

Дискуссия завершилась вопросами журналистов о том, будет ли в итоге издан единый учебник по истории и политологии. Андрей Полосин ответил, что большое совещание на эту тему состоится в марте.