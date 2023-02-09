Калужская «Автоэлектроника» будет поставлять «АвтоВАЗу» электроусилители руля для Lada Vesta

«Автоэлектроника» (АО «Калужский завод электронных изделий») в этом году наладит серийное производство разработанного специалистами предприятия электроусилителя руля для Lada Vesta.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Опытный образец электроусилителя (ЭУРУ) руля для Lada Vesta отправлен на АО «АвтоВАЗ» калужским заводом «Автоэлектроника». Он будет использован для отладки технологической сборки на конвейере автогиганта в Тольятти», — говорится в сообщении.

В настоящий момент на «Автоэлектронике» проводятся испытания системы, идет подготовка производства к серийному выпуску ЭУРУ.

Отмечается, что внедрение новинки позволит «АвтоВАЗу» решить вопрос импортозамещения — ранее электроусилители руля для модели Vesta поставляла японская NSK.

«ЭУРУ для Vesta, разработанный "Автоэлектроникой" полностью соответствует действующим нормам и стандартам автопрома. Он экономичен, надежен и прост в обслуживании», — подчеркивается в пресс-релизе.

Уточняется, что запуск серийного производства электроусилителя для модели Vesta запланирован на осень 2023 года.

Основанное в 1990 году АО «Автоэлектроника» разрабатыывает и производит электронные компоненты для крупнейших российских и зарубежных автоконцернов. Компания выпускает, в частности, электромеханические усилители руля, цифровые тахографы, различные датчики, системы отопления салона, а также элементы управления.