Китай в 2022 году вернул статус главного потребителя российской сельхозпродукции

Экспорт продукции российского агропромышленного комплекса в Китай в 2022 году увеличился на 44%, физический объем поставок также поднялся более чем на треть.

Об этом сообщает Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе.

«По итогам 2022 года Россия нарастила экспорт продукции АПК в Китай на 44% в стоимостном выражении. Физический объем поставок вырос на 36%. Благодаря такой динамике КНР вернула позицию крупнейшего покупателя российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров, утерянную в 2021 году», — указывается в материалах.

Отмечается, что КНР остается основным импортером российского рапсового масла, а также мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна. Кроме того, республика вышла на первое место среди покупателей российского меда и льняного масла.

Согласно предварительной оценке ФТС, в течение прошлого года российский экспорт рапсового масла в КНР удвоился в физическом выражении; в денежном эквиваленте он увеличился в 2,4 раза — оклоло 70% всего поставок российского рапсового масла пришлось на эту страну.

Также в прошлом году заметно вырос экспорт из РФ в Китай рыбы и морепродуктов, совокупный объем которых превысил 500 тыс. т. Уточняется, что физический объем поставок мороженой рыбы увеличился на 46%, а выручка по этой категории подскочила на 68%. Ракообразных в КНР экспортировано на 30% больше показателя 2021 года.

Отгрузки соевых бобов в республику остались на уровне 2021 года, при этом экспортная выручка увеличилась на 55%, указывается в материале. Продажи Китаю растительного шрота и жмыха в 2022 году выросли в физическом выражении в 16 раз, а в стоимостном — в 7,7 раза.

Мяса птицы в КНР в прошлом году поставлено 139 тыс. т, что на 11% превышает объем 2021 года. В денежном выражении рост показателя составил 53%. «Таким образом, Китай сохранил лидерство среди покупателей российского мяса птицы: около 40% всего физического объема российского экспорта мяса птицы в прошлом году приходилось на эту страну (в 2021 году —42%)», — указывается в сообщении ФГБУ «Агроэкспорт».

По оценке экспертов центра, у России есть потенциал для дальнейшего расширения поставок продовольствия в КНР. Среди наиболее перспективных категорий — рыба и морепродукты, а также зерновые культуры, мясная продукция и растительные масла.