Кремль призвал провести открытое международное следствие по подрыву «Северных потоков»

Расследование американского журналиста Сеймура Херша по «Северным потокам» ещё раз показывает необходимость открытого международного следствия и наказания виновных.

Об этом на ежедневном брифинге с журналистами заявил руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания нельзя, передаёт РИА Новости.

«В этом плане вы видите определённые пересечения, – подчеркнул он. – Конечно же, появление таких материалов лишний раз показывает необходимость открытого международного расследования этого беспрецедентного нападения на важнейшую инфраструктуру, на критическую инфраструктуру, международную критическую инфраструктуру. Оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно».

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Москва уже делала заявления «о всех данных, которые указывают на причастность англосаксов» к организации терактов.

«Статья, безусловно, я еще раз повторяю, некоторые моменты можно оспаривать, некоторые моменты нуждаются в доказательствах, но она примечательна глубиной анализа, стройностью изложения и так далее», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля считает, что не замечать эту информацию, как минимум было бы несправедливо.

«Особенно для такой страны как Германия, которая, собственно, в результате этого террористического акта была лишена очень важного энергетического объекта», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он также отметил, Россия уже предприняла по состоянию на сегодня за прошедшие месяцы очень много энергичных попыток с тем, чтобы получить возможность участвовать в расследовании, получить хоть какую-то дополнительную информацию.

«К сожалению, эти наши попытки были отвергнуты, доступ к информации мы так и не получили. Но, безусловно, наши соответствующие службы оставляют эту тему на повестке дня своей работы», – резюмировал Песков.

Напомним, 8 февраля известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своем сайте опубликовал статью, в которой рассказал, как правительство США спланировало и осуществило осенью 2022 года диверсию на газопроводах «Северного потока».

По его словам, в июне водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием широко разрекламированных учений НАТО в середине лета, также известных как «BALTOPS-22», заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. Три месяца спустя они разрушили три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток».

Как ранее писал «Эксперт», по словам депутата Госдумы Адальби Шхагошева, входящего в комитет по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, данные Херша о причастности США к взрывам «Северных потоков» должны быть вынесены на обсуждение в Совбез ООН.