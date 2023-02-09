Крупный бизнес просит обложить его налогом

Высокие прошлогодние результаты ряда компаний позволяют им принять участие в добровольном финансировании бюджета, убежден первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

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Ранее он заявил журналистам, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 году. По его словам, речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате windfall tax.

Минфин vs РСПП

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал", — цитирует «Интерфакс» первого вице-премьера.

«Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует», — пояснил первый зампред кабмина.

Естественно, на данное заявление сразу ответили представители промышленников, которым, согласно озвученной инициативе, как раз и придется добровольно поделиться доходами. Как заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, добровольный взнос в бюджет из рентной прибыли за 2021-2022 годы сложно осуществить из-за корпоративных процедур.

В этой связи РСПП предлагает добавить 0,5 процентного пункта к 20-процентной ставке налога на прибыль на 2023 год, а оптимальным вариантом участия бизнеса в решении задач экономики было бы не административное изъятие в той или иной форме, а инвестиции на рыночной основе.

Впрочем, это предложение не получило поддержки уже на уровне Министерства финансов. «Правительство РФ не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступило бизнес-объединение РСПП. Дополнительные конъюнктурные доходы сформировались не во всей экономике в целом, а только в отдельных ее секторах и у отдельных налогоплательщиков. Соответственно, эффект от такой меры для разных отраслей экономики будет неравнозначным», — говорится в комментарии Минфина.

«Здесь в первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года, и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным со стороны членов РСПП», — отметили в министерстве и подчеркнули, что разовый взнос в бюджет должны сделать те крупные компании, которые в 2021-2022 годах получили конъюнктурные сверхдоходы, тогда как решать задачу пополнения доходной части казны за счет общего увеличения налога на прибыль — несправедливо.

«Одним словом, мы считаем, что надо продолжить дискуссию, чтобы это была не только приемлемая для бизнеса цифра, но и механизм. И мы считаем, что правительство тоже должно не упорствовать с тем, что это должно быть добровольное пожертвование. Будем вместе искать правовую, законодательную форму, как это можно сделать», — резюмировал в ответ Александр Шохин.

Так или иначе, российский рынок акций днем в среду перешел к снижению после появления новостей о проработке кабмином и крупными компаниями РФ выплаты добровольного взноса в бюджет в 2023 году. Видимо, как считают участники рынка, указанная инициатива должна затронуть крупных российских эмитентов акций.

Вреда от взноса больше, чем от повышения налогов

Данное предложение властей, скорее всего, связано с изменениями в порядке авансирования госконтрактов, заявила «Эксперту» руководитель агентства ST Agency Евгения Соколовская. По ее словам, начиная с этого года по контрактам главными распорядителями бюджетных средств и соответствующими ведомствами должны быть выплачены авансы в размере от 50 до 90%. Для самих этих распорядителей, то есть по сути властей, это означает временное повышение уровня расходов, которые нужно чем-то компенсировать.

«И стоит понимать, что это именно временное явление, так как затраты по контрактам в дальнейшем как раз будут ниже, поэтому инициатива с такой выплатой и выглядит сейчас довольно логичной», — заметила Евгения Соколовская.

Предложение о разовом взносе связано с дефицитом бюджета, с которым власти пытаются справиться, поделилась с «Экспертом» в свою очередь управляющий партнер SoNa Private Consulting, налоговый эксперт Наринэ Беглярова. Сам по себе этот дефицит обусловлен разными факторами, в том числе, например, в ускоренном возмещении НДС.

С марта 2022 года упростилась процедура, срок возмещения НДС сократился до 1 месяца. В связи с этим ускорилась и выдача средств из бюджета. «Для компаний это, разумеется, очень удобный механизм, которым многие воспользовались уже в январе этого года и получили выплаты, что не могло не отразиться и на бюджете», — указала Наринэ Беглярова.



Идея добровольного взноса понятна, если размышлять с позиции «государственной бухгалтерии», но вреда от неё больше, чем от повышения налогов, поделился с «Экспертом» своим мнением ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Последнее, хоть и приносит дополнительную нагрузку на корпоративные финансы, но остается прозрачным механизмом, который позволяет планировать действия, как самим компаниям, так и инвесторам. Если же говорить о «добровольных взносах», то никакой прозрачности в них нет, а ущерб наносится репутации финансового рынка и желанию инвесторов что-либо вкладывать в ценные бумаги вместо консервативных инструментов вроде иностранной валюты или «физического» золота.

Конечно, главной задачей любого финансового ведомства является пополнение бюджета, но логика экономики диктует определённые правила. Какие-либо финансовые изъятия не должны препятствовать развитию компаний и не должны создавать условия, когда это отражается на занятости и доходах граждан. Иначе экономика на системном уровне получит математическое ожидание с отрицательным результатом. Если же думать о конкретной ситуации, то весьма сложно понять, где можно обнаружить непредвиденные сверхдоходы компаний в 2021-2022 годах, посетовал эксперт.

Если в 2021 году ещё можно допустить значительные доходы у металлургов, нефтяников и газовых компаний, то ситуация в 2022 году резко ухудшилась, продолжил Андрей Кочетков. «Газпром» во втором полугодии уже не получал прежних доходов, нефтяники столкнулись с реальностью дисконтов на нефть, а металлурги вовсе лишились некоторых рынков сбыта. Поэтому какие-либо изъятия больше кажутся налогом на убытки. Плюс к этому стоит помнить, что периоды высоких доходов часто сменяются периодами низких доходов, а то и убытков. Соответственно, если у компаний и были хорошие результаты за 2021-2022 годы, то это компенсация проблем пандемийного 2020 года.

О том, что такие инициативы вредят фондовому рынку, можно даже не вспоминать, констатировал Андрей Кочетков. Однако есть и другой аспект. По итогам декабря было зафиксировано падение объёмов розничных продаж на 10,5% в годовом выражении. Соответственно, перекрытие любого источника доходов для населения — это ещё один фактор сдерживания внутреннего потребления, которое сегодня в большей степени обслуживает именно внутреннего производителя.

Соответственно, снижение доходов внутреннего производителя — это снижение налогооблагаемой базы и, естественно, собираемости налогов, заключил эксперт.

