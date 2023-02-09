Лавров посоветовал главе Минобороны Германии вспомнить историю

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посоветовал министру обороны ФРГ Борису Писториусу вспомнить историю и обратить внимание на внутреннюю политику самой Германии и его коллег из Евросоюза, а уже потом рассуждать о том, без кого «мир был бы лучше».

«Что касается высказываний нового министра обороны ФРГ, чью фамилию я пока еще не выучил, то мы много слышали хамских заявлений со стороны немецких политиков, но в отношении того, какой мир был бы лучше и от кого следовало бы избавиться, мне кажется, они должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из ЕС и посмотреть на внутригерманскую политику», – цитирует Лаврова РИА Новости.

Как подчеркнул глава МИД РФ, судя по милитаристскому хору голосов, которые всё громче звучат на Западе – и в США, и в Великобритании, и во Франции, и в ЕС, – голосов о том, что путь к миру лежит через вооружение Украины до зубов, то, судя по этому, западные коллеги считают, что мир был бы лучше без России, без поверженной России.

«Заявления, подобные тем, что сделал Писториус, с германской земли уже как минимум однажды в истории звучали. Вы помните, чем всё это закончилось», – резюмировал Лавров.

Как ранее писал «Эксперт», в ходе своего визита в Мали Лавров обвинил главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в расизме.

