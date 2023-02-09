«Лукойл» и «Казмунайгаз» получат по 50% в проекте разработки участка на Каспии

Российская нефтяная компания «ЛУКойл» и национальная нефтегазовая компания Казахстана «Казмунайгаз» (КМГ) получат по 50% в проекте разработки участка недр «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов» в казахстанском секторе Каспийского моря.

Об этом пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что ранее в этом месяце минэнерго Казахстана и КМГ заключили улучшенный модельный контракт на добычу углеводородного сырья по совместному проекту с «ЛУКойлом». Как сообщало казахстанское ведомство, реализация проекта предусматривает уплату подписного бонуса в размере 32 млн долларов, а также привлечение прямых инвестиций более чем на 6 млрд.

КМГ обеспечивает 25% добычи нефти и газоконденсата в Казахстана, а также 15% добычи газа. Ее НПЗ перерабатывают 81% объема переработки сырья в республике. Весной прошлого года главой компании был назначен занимавший с января по апрель пост советника президента Казахстана Магзум Мирзагалиев.

«ЛУКойл» открыл в акватории Каспия 11 месторождений, на первом из них — имени Юрия Корчагина — добыча началась в 2010 году. В 2005 году компания совершила крупнейшее геологическое открытие в постсоветской России — месторождение имени Владимира Филановского с начальными извлекаемыми запасами нефти 129 млн т и газа — 30 млрд куб. м. В 2016 году месторождение введено в промышленную эксплуатацию. Накопленная добыча «ЛУКойла» в российском секторе Каспийского моря, как сообщается на сайте НК, на данный момент достигает 50 млн т жидких углеводородов.

В ноябре 2021 года КМГ и «ЛУКойл» подписали соглашение о принципах, в котором изложены детали, условия и концепция совместного освоения месторождений. Мирзагалиев, занимавший тогда пост министра энергетики республики, проинформировал о запуске проекта разработки месторождений Хазар и Каламкас-море на Каспии; отмечалось, что уже с 2028 года они позволят добывать 4 млн т нефти ежегодно.