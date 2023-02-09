Махмуд-Али Калиматов обратил внимание на рост инвестиционной привлекательности региона

В 2022 году Ингушетия продемонстрировала рост промышленного производства, который составил 10,8%. Глава региона Махмуд-Али Калиматов также обратил внимание на повышение инвестиционной привлекательности республики, отметив, что субъект продолжит двигаться в этом направлении.

Динамика роста промышленного производства в Ингушетии составила 10,8%. Первый вице-премьер республики Олег Фурсов обратил внимание на целый ряд факторов, которые этому способствовали. В первую очередь он упомянул запуск производств, ранее находившихся в состоянии простоя. Эти предприятия реанимировали, после чего они стали работать на полную мощность. Этому способствовала поддержка руководителя региона Махмуда-Али Калиматова.

Фурсов напомнил, что в Ингушетии 47 предприятий из сферы промышленности. Они находятся в разной степени оснащенности и имеют разный уровень отдачи. Среди них министр перечислил лесоперерабатывающее предприятие «Мужичи», специализирующееся на выпуске мебельного щита,погонажа и пиломатериалов, завод по изготовлению алюминиевых сплавов ЗАС «РИАЛ», птицекомплекс «Южный». Также на базе простаивающих заводов появились обувная и швейная фабрика ООО «Фелидже Пэллэ» и ООО «4БРА». Стоимость предприятий – 750 миллионов и 950 миллионов рублей соответственно.

Первый вице-премьер республики обратил внимание на влияние западных санкций на экономику региона. По его словам, ограничения, введенные в отношении России, привели к тому, что объем налоговых поступлений в бюджет Ингушетии сократился – это произошло в том числе потому, что часть предприятий, к примеру, организаций из сферы пищевой промышленности, получили освобождение от уплаты налога на имущество.

Как указал Фурсов, есть еще один немаловажный аспект, заслуживающий внимания. Речь идет об отчетности предпринимателей, которая стала более открытой. Такое положение дел говорит о том, что доверие бизнеса к власти возросло, и сейчас предпринимателям выгоднее не утаивать налоги и платить их в полном объеме, чем пытаться обойти законы. По оценке вице-премьера Ингушетии, это тоже воздействует на рост промышленности.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов также прокомментировал рост промышленности в регионе. Он отметил, что в субъекте вырос уровень инвестиционной привлекательности. Калиматов вспомнил о том, что президент РФ Владимир Путин положительно отозвался об Ингушетии, обратив внимание, что она прибавила 24 позиции в Национальном инвестиционном рейтинге. По словам руководителя региона, республика не намерена останавливаться на этом достижении и будет двигаться дальше, чтобы попасть в региональный инвестиционный стандарт 2.0. Как указал Калиматов, он поставил подчиненным задачу по подготовке нормативной базы и направлению ее в правительство РФ для регистрации. Субъект, по его словам, пройдет отбор, а в новом году уже начнет работать в рамках указанного стандарта.