Минобороны РФ сообщило о новых успехах, которых российская армия добилась на основных направлениях в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

На брифинге 9 февраля официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за последние сутки на Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии ВС РФ уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 6 автомобилей, 2 боевые бронированные машины, артиллерийская система М109 Paladin производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Славянска, Авдеевки и Малиновки (ДНР) уничтожены 4 склада артиллерийских боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки «Восток» ВС РФ нанесли удары по подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Водяного и Угледара (ДНР). За сутки на данном направлении уничтожены свыше 85 военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, 2 автомобиля, 2 гаубицы (Д-20 и Д-30), гаубица «Мста-Б», танк, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе населённого пункта Угледар (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Табаевка, Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем группировки войск «Центр» ВС РФ нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населённых пунктов Райгородок, Ямполовка (ДНР), Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-20, установка РСЗО «Град», а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Подлиман (Харьковская область).

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: гаубица «Мста-Б» и 3 крупнокалиберных миномета ВСУ. В районах населённых пунктов Николаевка и Чернобаевка (Херсонская область) поражены 4 склада боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116-ти районах. Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Новопавловка (ДНР) сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Российскими средствами ПВО в районе города Херсон сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS в районах населённых пунктов Таволжанка, Лозовая (Харьковская область), Кириловка (ДНР), Кременная, Краснореченское, Коломыйчиха, Червонопоповка Наугольная (ЛНР), Водяное (Запорожская область) и Князе-Григоровка (Херсонская область).

Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 384 самолёта, 206 вертолётов, 3 057 БПЛА, 403 ЗРК, 7 798 танков и других боевых бронированных машин, 1 012 боевых машин РСЗО, 4 034 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 8 302 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», бывший советник главы офиса президента «незалежной» Алексей Арестович спрогнозировал, чем завершится военное противостояние России и Украины. По его мнению, «незалежную» может ожидать раздел по корейскому сценарию.

«Всё может завершиться не так, как этого ждут украинцы, и по итогам конфликта Киев может и не вернуть свои территории, Запад готов пойти по такому сценарию», – предположил он.

