Мощный удар по нефтедоллару

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан объявил 17 января 2023 года в интервью Bloomberg TV, что королевство готово продавать нефть не только за американские доллары. Это заявление вполне можно расценивать, как прямую угрозу доминированию доллара в торговле нефтью, считает экономический интернет-блог ZeroHedge (ZH). Слова главного аравийского финансиста можно считать мощным ударом по нефтедолларам.

Конечно, о закате американской валюты саудиты заговорили не первые. О потере долларом неофициального титула единственной в мире резервной валюты говорят и многие эксперты. Причем, их число с каждым днем растет.

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Сейчас многие задают вопрос: приведет ли отказ от доллара как единственной валюты в торговле нефтью к быстрой потере его доминирования во всех остальных сферах жизни и экономики. ZH отвечает на него, в целом, утвердительно. Правда, для падения нефтедолларов, предупреждает он, необходимы несколько условий. Одним из главных из них является падение так называемых «евродолларов». В любом случае конец нефтедолларов, даже если не станет смертельным ударом для американского доллара, значительно его ослабит. К тому же, следует иметь в виду, что отказ от нефтедолларов приведет к серьезным геополитическим переменам. Как минимум, это дальнейшая потеря влияния Америки в стратегически и экономически очень важном регионе Персидского залива.

В любом случае, даже более-менее серьезное ослабление доминирующей роли доллара на международной финансовой арене будет означать, что США больше не смогут монетизировать свой госдолг и постоянно наращивать дефицит бюджета без риска повышения, скажем, инфляции.

Нефтедоллары, напомним, являются результатом соглашения, подписанного Вашингтоном и Эр-Риядом в 1974 году. По нему США обязались покупать у королевства нефть и обеспечивать его военной помощью и оборудованием, а саудиты обязались взамен покупать на полученные доллары американские гособлигации и таким образом помогать финансировать дефицит американского бюджета. Соглашение было взаимовыгодным: Эр-Рияд получил защиту от внешних врагов, а Вашингтон – новое место для складирования огромных объемов госдолга. К тому же, саудиты могли держать свои доллары в Соединенных Штатах, где они находились в безопасности и приносили доход. Покупая нефть, США создавали новый спрос на американский госдолг и американские доллары. Этот процесс получил название «нефтедолларовая переработка» (рециклирование).

Благодаря доминированию Саудовской Аравии в ОПЕК доминирование доллара распространилось и на весь нефтяной картель, т.е. американский доллар стал предпочтительной валютой торговли нефтью во всем мире.

Что же касается евродолларов, то ими известный американский экономист Роберт Мерфи назвал все номинированные в долларах вклады в финансовых организациях за пределами США и даже вклады иностранных банков на территории самих США. Объем евродолларового рынка огромен. По некоторым оценкам, он оценивается приблизительно в 12 трлн долларов. При этом активы всех американских банков оцениваются приблизительно в 22 трлн долларов. Кстати, размер нефтедолларового рынка значительно скромнее: в 2020 году он оценивался менее чем в 3,5 трлн долларов ежегодно. Т.е. нефтедоллары являются, образно говоря, лишь одним куском большого долларового пирога. Поэтому даже полный отказ от них еще не будет означать полного отказа от доллара.

Евродолларовый рынок после финансового кризиса 2008 года тоже сокращается: с максимальных 87% от объема всей банковской системы США он уменьшился до менее чем 60% сейчас. Снизилась и доля американских долларов, хранящихся в резервах иностранных центробанков: с 71% в начале нулевых до 60% сейчас. Россия, Китай и Индия не только говорят о желании освободить глобальную экономику от засилья американского доллара, но и все чаще предпринимают для этого конкретные шаги и усилия.

Конечно, даже при усилении этой тенденции спрос на доллары не исчезнет ни на следующей неделе, ни в следующем месяце или году. В глобальной экономике по-прежнему находятся многие триллионы долларов, и он все еще является и одной из самых надежных валют. Иностранцы, уверен ZH, будут еще долго держать большие суммы долларов для того, чтобы покупать американские активы, но их количество все же с каждым годом будет сокращаться.

ZH считает, что закат американского доллара будет долгим, и приводит в качестве примера для доказательства своего вывода британский фунт стерлингов, который когда-то тоже был резервной мировой валютой, но после потери Великобританией титула главной мировой державы не перестал существовать, а всего лишь очень значительно ослаб.