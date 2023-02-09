Новым гендиректором Третьяковки будет Елена Проничева, ранее руководившая Политехническим музеем

На должность нового генерального директора Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, ранее руководившая Политехническим музеем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

«Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта», — указывается в сообщении.

Отмечается, что под руководством Трегуловой, которая возглавляла Третьяковку на протяжении восьми лет, было организовано множество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов.

В Минкульте подчеркивают, что новому гендиректору музея предстоит сохранить лучший опыт сбережения его фондов и продолжить развитие, в частности, филиалов в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов.

До работы в Политехническом музее Елена Проничева была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности в Москве, она занимала эту должность с 2013 года. В июне 2022 года Проничева была включена Владимиром Путиным в состав Совета при президенте РФ по науке и образованию. Она входит в рабочую группу «Культура» подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правкомиссии по проведению административной реформы по направлению Культура. Награждена премией Общероссийского общественного движения «За сбережение народа», а также почетной грамотой Московской городской думы.

Зельфира Трегулова возглавляла Третьяковку с 2015 года. До этого с 1998 года по 2000 год она работала заведующей отделом зарубежных связей и выставок в ГМИИ им А. С. Пушкина, в 2002-2013 годах была заместителем гендиректора по выставочной работе и международным связям Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». С августа 2013 года по 2015 год Трегулова возглавляла Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО».