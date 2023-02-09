Итальянский премьер считает приглашение Зеленского в Париж «неуместным»

Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони назвала «неуместным» приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Глава Украины приехал во французскую столицу встретиться с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом. До этого Зеленский посетил Лондон. В ходе европейской поездки он, как всегда, просит оружие и военную технику.
«Думаю, наша сила в единстве,- заявила Мелони, приехавшая в Брюссель на саммит ЕС, который пройдет 9 и 10 февраля,- но бывают времена, когда подыгрывание внутреннему общественному мнению рискует навредить делу. Мне кажется, что это (приглашение Зеленского в Париж) – один из таких случаев».
Владимир Зеленский совершает сейчас турне по Европе. После посещения Лондона и Парижа он отправился 9 февраля в Брюссель на саммит Евросоюза просить европейских лидеров выделить Киеву еще больше вооружений и военной техники, а также ускорить процесс вступления Украины в ЕС.
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни сообщил, что Джорджия Мелони встретится с Зеленским в Брюсселе на полях двухдневного саммита. Едва ли эта встреча после высказывания итальянского премьера пройдет в такой же дружеской обстановке, как встречи в Лондоне и Париже.
Придя прошлой осенью к власти в Италии, Мелони повторила обещание Рима поддерживать Украину, потому что, по ее мнению, это лучший путь к миру.
«Полагаю, что лучший способ создать условия для мира и диалога, это поддерживать обе стороны в равном положении»,- объяснила свою позицию глава итальянского правительства.
На прошлой неделе Франция и Италия договорились о совместной поставке весной защитных реактивных комплексов (ЗРК) SAMP/T-MAMBA, предназначенных дли противовоздушной обороны.