Итальянский премьер считает приглашение Зеленского в Париж «неуместным»

Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони назвала «неуместным» приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Глава Украины приехал во французскую столицу встретиться с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом. До этого Зеленский посетил Лондон. В ходе европейской поездки он, как всегда, просит оружие и военную технику.

«Думаю, наша сила в единстве,- заявила Мелони, приехавшая в Брюссель на саммит ЕС, который пройдет 9 и 10 февраля,- но бывают времена, когда подыгрывание внутреннему общественному мнению рискует навредить делу. Мне кажется, что это (приглашение Зеленского в Париж) – один из таких случаев».