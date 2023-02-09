Путин: государство будет уделять приоритетное внимание развитию гражданского воздушного флота

Российская гражданская авиация отмечает сегодня вековой юбилей. По этому поводу президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к работникам и ветеранам отрасли.

«Развитие гражданского воздушного флота — яркая глава в истории нашей страны, крепкий сплав творческого, созидательного труда, мужества и дерзновенной мечты представителей разных профессий – легендарных конструкторов, создававших передовые образцы авиалайнеров, отважных испытателей, ставивших «на крыло» новую технику, лётчиков и экипажей, которые прокладывали маршруты в Арктику, в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока. Вдохновлённые общей идеей — они прославили наше Отечество как одну из ведущих авиационных держав мира», — подчеркивается в опубликованном на сайте Министерства транспорта поздравлении.

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«Отрадно, что сегодня, как и все прошедшие годы, в гражданской авиации работают высококлассные специалисты, хорошо знающие и любящие своё дело. От вашей компетентности, чёткости, ответственности — во многом зависит успешное решение важнейших проблем отрасли, надёжное обеспечение безопасности полётов, своевременная доставка пассажиров и грузов. Подчеркну, государство и впредь будет уделять приоритетное внимание развитию гражданского воздушного флота, укреплению межрегиональных транспортных связей, совершенствованию инфраструктуры комплекса, открытию новых, перспективных авиамаршрутов», — заявил глава государства.

Выступая сегодня на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, Владимир Путин также не обошел стороной авиационную тему. Причем коснулся он не просто развития авиации в целом, а конкретно ее беспилотного сегмента, стратегическую важность которого для страны в текущей геополитической и экономической ситуации трудно переоценить.

«Отмечу, что наработки агентства и участников Национальной технологической инициативы вошли в недавно подписанный перечень поручений по развитию в России целой отрасли, а именно — просто для примера возьму эту отдельную отрасль, потому что она многое показывает: беспилотных авиационных систем. В ближайшее время Правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов и, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства. Я недавно на одной из площадок видел, сколько у нас интересных, новых — даже в этой отрасли, уже продвинули, казалось бы, — новых идей», — заметил президент.

По его словам, беспилотные системы — настоящий катализатор так называемых сквозных технологий в таких областях, как навигация, связь, системы накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигателестроение, микро- и радиоэлектроника. В этой связи российский лидер дал агентству поручение оказать необходимую экспертную поддержку субъектам Федерации как в части формирования спроса на беспилотники, так и создания на местах современной инфраструктуры для их широкого использования.

«Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании, пригласим представителей министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области. Я очень рассчитываю, что ваши коллеги, имею в виду коллег, которые работают в рамках агентства, также примут в этом совещании участие. Ещё что хотел бы заметить? Вместе с Агентством развития профессионального мастерства прошу вас сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации, в целом проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей с участием наших партнёров по ЕЭАС и других заинтересованных государств — таких государств много и многие хотят с нами работать. Хотел бы на этот счёт услышать и конкретные предложения, в том числе и прежде всего, конечно, от членов наблюдательного совета», — сказал Владимир Путин.

Стоит отметить, что к такого рода президентским приручениям чиновникам от авиации вне зависимости от того, находятся в зоне их ответственности полеты беспилотных или пилотируемых воздушных судов, стоит относится максимально серьезно и исполнять их оперативно. Напомним, что 11 января текущего года президент жестко раскритиковал вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова за отсутствие контрактов с заводами, производящими новую отечественную авиационную технику, на 2023 год. Среди самолетов, которые пока не законтрактованы — долгожданные Sukhoi Superjet New, МС-21 и Ту-214. Владимир Путин дал замглавы кабмина месяц на исправление ситуации.

Объяснить неисполнение распоряжений главы государства некими бюрократическими формальностями в рамках сформированных бюджетом возможностей, похоже, уже ни у кого не получится. Проволочки с поставками авиатехники, судя по накалу страстей в публичном поле, начинают восприниматься практически как саботаж. Ведь наши авиакомпании сейчас эксплуатируют иностранные воздушные суда, с которыми, в силу действующих антироссийских санкций, имеются многочисленные проблемы — от непризнания недружественными государствами и аффилированными с ними структурами перевода данных ВС в российский регистр до организации технического обслуживания.

При этом наличие авиационных топ-менеджеров, не слишком желающих, чтобы в распоряжение отечественных авиаперевозчиков поступали российские самолеты, даже в контексте юбилея гражданской авиации получает яркие, хотя и в некоторой степени косвенные подтверждения. Так, летный директор одной из системообразующих российских авиакомпаний накануне поздравил своих подчиненных праздничным адресом, в котором богатая история ГА нашей страны проиллюстрирована фотографиями Boeing и Airbus.

Между тем, после того, как празднования 100-летия гражданской авиации закончатся, срок исполнения президентского поручения по контрактам на поставки российских самолетов как раз истечет. Остается надеяться, что в самое ближайшее время станет известно, кто, когда и в каком количестве получит в юбилейном году новых отечественных стальных птиц.