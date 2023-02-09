На заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» президент РФ Владимир Путин прокомментировал уход зарубежных брендов с российского рынка.

По его словам, бренды, ушедшие из нашей страны, несут большие убытки – ну и всего им доброго, передаёт РИА Новости.

«Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят, – подчеркнул глава государства. – Всего доброго! Но из-за потери нашего рынка они несут огромные убытки».

При этом он отметил, что работать или и нет в РФ, каждый решает сам.

«Это их выбор, это их решение. Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах, многие просто душу вкладывали», – сказал российский лидер.

Путин при этом обратил внимание на несбывшиеся прогнозы некоторых «экспертов», которые утверждали, что после ухода брендов «всё рухнет и развалится.

«На деле же оказалось, что ничего подобного, российский бизнес уже подхватывает оставленные иностранцами направления», – резюмировал президент РФ.

Как ранее писал «Эксперт», после того, как популярные зарубежные бренды одежды покинули российский рынок, настал звёздный час для отечественной лёгкой промышленности и модной индустрии. Хотя крупные игроки рынка работали над импортозамещением уже давно, именно 2022 год способствовал интенсивному развитию сферы.