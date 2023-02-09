Разработчик «Сармата» в 2023 году приступит к созданию многоразовой ракеты «Корона»

В 2023-2025 годах будет проведена научно-исследовательская работа по созданию космического комплекса с многоразовой ракетой-носителем «Корона».

Об этом рассказал гендиректор и генеральный конструктор АО «ГРЦ им. Макеева» (входит в «Роскосмос») академик РАН Владимир Дегтярь, передает «Интерфакс».

«На подтверждение этих и других технологий создания многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя направлена научно-исследовательская работа, предполагаемая к выполнению в 2023-2025 годах с привлечением предприятий госкорпорации "Роскосмос"», — сообщил Дегтярь на лекции в рамках Демидовских чтений в Уральском федеральном университете.

Ученый пояснил, что ракета будет обладать предельно низкой стоимостью выведения полезной нагрузки на орбиту, кратность ее применения — около 100 раз.

«Особенность, которой нет ни у одного средства выведения в мире, — это способность возвращения полезной нагрузки с орбиты, максимально соизмеримой с массой выведения», — подчеркнул гендиректор ГРЦ им. Макеева.

В представленной академиком презентации отмечается, что стартовая масса ракеты будет составлять 302-315 т, ее высота — примерно 42,15 м. Масса полезной нагрузки, выводимой с космодрома Восточный, при однопусковой схеме выведения составит 5,5 т, при двухпусковой — 10,6 т.

Главным предназначением ракеты будет выведение полезной нагрузки на низкие околоземные орбиты, а также возвращение грузов на Землю с орбит высотой до 10 тыс. км.

ГРЦ им. Макеева разрабатывает ракету-носитель «Корона» с 1997 года, пишет агентство. Проект является инициативной разработкой центра и финансируется из его собственных средств.

ГРЦ им. Макеева является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и стратегических ракет морского базирования.