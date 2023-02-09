Россия и КНР заключили межправсоглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту

РФ и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа в КНР по дальневосточному маршруту.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в КНР по дальневосточному маршруту подписано в городе Москве и городе Пекине 31 января 2023 года», — говорится в проекте федерального закона ведомства о ратификации документа.

Проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Центральный пункт соглашения касается регулирования вопросов строительства и эксплуатации трансграничного участка газопровода: подводного перехода через реку Уссури (Усулицзян) в районе городов Дальнереченск и Хулинь.

Отдельным пунктом прописана приоритетная роль рубля и юаня при расчетах.

Единственной организацией, осуществляющей поставку газа по трансграничному участку газопровода, а также проектирование, строительство и эксплуатацию трансграничного участка магистрали на территории РФ назначен «Газпром». CNPC, со своей стороны, будет единственной компанией, принимающей газ по трансграничному участку газопровода. Проектирование, строительство и эксплуатация трансграничного участка газопровода на территории КНР будет осуществлять Китайская национальная трубопроводная корпорация (КНТК).

Собственниками трансграничного газопровода, включая национальную часть подводного перехода, будут «Газпром» либо его 100-процентное дочернее общество и КНТК (или ее «дочка»).

В прошлом году ПАО «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали рассчитанный на 25 лет договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту, благодаря которому объем поставок газа российского концерна в КНР вырастет на 10 млрд куб. м в год и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»).

Планируется, что в рамках договора газ будет поступать в том числе в северо-восточные регионы республики.