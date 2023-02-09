Российский геофизик назвал причину разрушительного землетрясения в Турции

Российский геофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец назвал причину разрушительного землетрясения в Турции.

По его мнению, оно могло произойти из-за испытаний ядерного оружия в атмосфере и под землей, что спровоцировало резкий рост глобальной сейсмической активности на планете.

В интервью URA.RU учёный также объяснил, что существуют так называемые триггеры землетрясения, которые обоснованно связывают с полнолунием и новолунием.

«В Турции подземные толчки точно произошли в момент новолуния, – отметил он. – Даже очень слабые гравитационные силы в нужном моменте влияют на подобные процессы. Триггеры бывают разными. Наполняют водохранилище, земная кора деформируется, и там может произойти землетрясение».

Пулинец при этом допустил, что турецкое землетрясение теперь может стать триггером для городов в радиусе 2 000 км, вызвав толчки уже там. Таким образом, по его словам, в зону действия попадают сразу несколько государств, среди которых Азербайджан, Туркмения, а также Аравийский полуостров.

«Потому что радиус его зависит от магнитуды. А это порядка 2 000 км. Вот в этом радиусе возможны какие-то опасные явления. Могут быть стимулированные землетрясения», – резюмировал геофизик, добавив, что, если в регионе был готовый очаг, то для срыва достаточно будет всего лишь небольшого воздействия стороннего землетрясения.

Напомним, 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи с границей Сирии произошло самое сильное за многие годы в этом регионе землетрясение магнитудой 7,7 баллов.

Жертвами подземных толчков в городе Газиантеп стали тысячи людей, повреждены дороги, аэропорт и газо- и нефтепроводы, которыми насыщены южные провинции Турции. Мощные толчки были зафиксированы и в других регионах страны, а также в Сирии, Египте, других государствах региона. После первых землетрясений были зарегистрированы сотни повторных толчков (афтершоков), магнитуда самого сильного из которых достигала 6,7.

Согласно последним данным, число погибших в Турции в результате землетрясения составляет 16 170 человек. В Сирии жертвами природной стихи стали более 4 000 человек.