«Ростех» представил «супершредеры» для уничтожения документов категории «совершенно секретно»

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» начал поставки шредеров для уничтожения секретных документов и материалов под грифом «совершенно секретно.

Как сообщается на сайте госкорпорации, изготавливаемые полностью из российских комплектующих приборы обеспечивают максимальный уровень защиты конфиденциальной информации, разрезая носитель до мельчайших фракций.

Уточняется, что первыми шредеры, производимые на Новосибирском заводе радиодеталей «Оксид» получили государственные ведомства, предприятия авиаотрасли и организации самого «Ростеха».

«Новые устройства с помощью механизма перекрестной резки способны измельчать бумажные документы до крохотных фрагментов размером не более 2,5 мм². По таким фрагментам невозможно восстановить носитель даже с использованием специальных программных и технических средств. Шредер может разрезать одновременно до шести листов бумаги стандартной плотности 80 г/м² со скоростью резки 60 мм в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибор способен уничтожать в том числе пластиковые карты, а также CD и DVD-диски.

«Соблюдение жестких требований конфиденциальности — обязательное условие в работе многих предприятий и ведомств. Наша разработка по своим характеристикам отвечает самому высокому классу секретности Р-7 и поэтому может применяться в силовых структурах, налоговых органах, банках, на промышленных предприятиях — везде, где идет работа с информацией, представляющей государственную или коммерческую тайну», — приводятся слова гендиректора НЗР «Оксид» Льва Носенко. Шредер разрезает лист А4 более чем на 12 тыс. частиц размером примерно в ширину росчерка шариковой ручки; после измельчения документ уже не получится вернуть к прежнему виду, рассказал глава предприятия.