РЖД наращивают контейнерные грузоперевозки

За последние пять лет контейнерные перевозки по железнодорожной сети увеличились в два раза. Так, по итогам прошлого года, был превышен рекордный показатель 2021 года - во всех видах сообщений было перевезено больше 6,5 млн ДФЭ. Высоких показателей удалось добиться благодаря плановым и оперативно предпринятым ОАО «РЖД» комплексным мерам по развитию железнодорожной сети. В результате провозная способность Восточного полигона достигла заявленных в нацпроекте 158 млн тонн. Всего же в 2022 году по БАМу и Транссибу было перевезено 148,8 млн тонн грузов – на 5 млн больше провозных показателей полигона, действовавших в 2021-м.

Разворот грузопотоков с северо-западного направления на восток весной прошлого года привел к повышенной нагрузке на Восточный полигон. В этих условиях железнодорожникам пришлось в кратчайшие сроки выстраивать новые логистические маршруты. Например, в грузовом сегменте ключевой задачей прошлого года стало обеспечение индивидуальной транспортной логистики. Работа по организации новых грузопотоков осуществлялась по двум ключевым направлениям: это государственная поддержка несырьевых экспортеров и раскатка транспортно-логистических коридоров, которую непосредственно осуществлял федеральный перевозчик.

Как отмечал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 6 февраля, «более 700 российских компаний впервые поехали со своими грузами по БАМу и Транссибу на восток». Это значит, что предприятия продолжили стабильно работать, а сотни тысяч россиян сохранили рабочие места. Увеличение показателей фиксировались по всем направлениям. Так, во внутреннем сообщении в 2022-м было отправлено 2 млн 545, 5 тыс. ДФЭ (+6,4), в импортном – 1 млн 625, 2 тыс. ДФЭ (16,7%).

В настоящее время средняя скорость движения контейнерных поездов составляет больше одной тысячи километров в сутки. Таким образом, время следования груза с запада на восток в прошлом году составило 7,6 суток. Получается, чуть больше, чем за неделю груз доставляется адресату или поступает в распределительные центры для отправки конечному получателю – в магазин или конкретному покупателю. Поэтому все чаще компании предпочитают перевозить грузы по железной дороге, которая с учетом нынешних реалий является не только более дешевым сервисом, но что главное – предсказуемым и надежно работающим.

Как отмечают эксперты, росту контейнерных перевозок также способствовали: развитие технологии их погрузки в полувагоны, обновление локомотивного парка и организация движения сдвоенных поездов. Локомотивы новых серий спроектированы с учетом специфики климата и рельефа БАМа и Транссиба, а также оснащены современным цифровым оборудованием. В результате объемы тяжеловесного движения выросли почти в два раза и составили больше 7100 тонн. Более того, начались регулярные перевозки «длинных поездов» (длиной более двух километров), масса которых составляет 14200 тонн.

Также на железнодорожной сети активно внедряется технология «виртуальной сцепки», позволяющая сократить интервал между попутно следующими поездами с 12 до 6-8 минут. На Дальневосточной железной дороге к концу 2022 году количество ежедневно формируемых виртуально соединенных поездов выросло с 5 до 21. Обмен информацией между локомотивами ведущего и следующего за ним поезда осуществляется за счет обмена по цифровому радиоканалу. Благодаря внедрению инновации удается увеличить пропускную способность на наиболее загруженных участках сети.

Данная технология также развивается и на контейнерных перевозках. В прошлом году было перевезено 3742 объединенных поезда - рост к 2021 году составил 43%. Если анализировать конкретные цифры и показатели, то по итогам прошлого года, наибольший прирост наблюдался в контейнерных перевозках зерна - 44,3 тыс. TEU (+63,6%), рыбы - 38 тыс. TEU (+32,4%), а также химических и минеральных удобрений - 139,5 тыс. TEU (рост в 2,6 раза к уровню 2021 года).

Большой спрос на железнодорожные перевозки отмечался в сообщении стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, если в 2021 году объем железнодорожных перевозок с Китаем фиксировался примерно на уровне 100 млн тонн, в прошлом году федеральный перевозчик побил этот рекорд еще в ноябре 2022 года. Итоговые показатели достигли 119 млн тонн, что на 28% больше, чем 2021-м. По словам соучредителя ГК «Сервисная Логистическая Компания» Дмитрия Аржаных, в данный момент практически все группы товаров, поступающих из Китая, завозятся в контейнерах, за исключением наливных и насыпных грузов – это и обувь, и одежда, и оборудование. Неслучайно эксперты отмечают, что «сегодня контейнеры становятся новым универсальным подвижным составом».

Логично предположить, что динамика роста контейнерных перевозок сохранится и в 2023 году. С января текущего года на сети РЖД контейнерные грузоперевозки выросли на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Отметим, что для стабильной работы по вывозу импортных контейнеров из портов Дальнего Востока перевозчик продлил на весь 2023 год скидку 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах. По прогнозам экспертов, в текущем году по Восточному полигону планируется перевезти больше 160 млн тонн грузов, а провозные мощности согласно плановым показателям к началу следующего года должны увеличиться до 173 млн тонн.