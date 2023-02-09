С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-22» стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур.

Об этом сообщает ТАСС.

Старт был зафиксирован в 09:15:36 мск, уточняет пресс-служба «Роскосмоса».

Сближение с МКС пройдет по двухсуточной схеме, стыковка с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции запланирована на 11:47 мск 11 февраля.

«Прогресс МС-22» доставит на МКС свыше 2,5 т грузов, в том числе 720 кг топлива дозаправки, 420 кг воды, 40 кг азота и примерно 1,35 т сухих грузов, среди которых оборудование для проведения различных экспериментов. Также корабль доставит питание для космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной

Корпус ракеты украшен изображением монумента «Родина-мать зовет!» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.