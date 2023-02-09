Сегодня Сбербанк раскрыл показатели своей деятельности за январь. Так, чистая прибыль в годовом выражении выросла на 9,8% до 110,1 млрд руб., чистые процентные доходы — на 16,4% до 173,8 млрд руб., чистые комиссионные доходы — на 14,9% до 45,6 млрд руб.
Сильная отчетность Сбера отправила его акции в коррекцию
Сбер опубликовал очень хорошие данные за январь, продолжая демонстрировать развитие. Как и в последние месяцы, по факту выхода отчетности акции банка отправились в коррекцию.
Коллаж: Тамара Ларина
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