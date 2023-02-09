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Сильная отчетность Сбера отправила его акции в коррекцию

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
9 февраля 2023, 13:30

Сбер опубликовал очень хорошие данные за январь, продолжая демонстрировать развитие. Как и в последние месяцы, по факту выхода отчетности акции банка отправились в коррекцию.

Коллаж: Тамара Ларина