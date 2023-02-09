Сильная отчетность Сбера отправила его акции в коррекцию

Сегодня Сбербанк раскрыл показатели своей деятельности за январь. Так, чистая прибыль в годовом выражении выросла на 9,8% до 110,1 млрд руб., чистые процентные доходы — на 16,4% до 173,8 млрд руб., чистые комиссионные доходы — на 14,9% до 45,6 млрд руб.

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