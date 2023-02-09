В текущем сезоне отчетности доля американских компаний, не оправдавших прогнозы по прибыли вновь выросла. То есть, продолжается тенденция, начавшаяся еще в прошлом году и особенно ярко проявившаяся осенью, когда бизнес отчитывался за III квартал 2022 года.
S&P 500: падение прибылей и рост акций грозят жесткими коррективами
Несмотря на то, что аналитики прогнозируют ускоренное снижение прибыли американских компаний, доля тех, где прибыль падает еще быстрее, вновь выросла. Зато оценки их акций вышли на многомесячные максимумы, что сулит им мрачные перспективы на этот год
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