Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500: падение прибылей и рост акций грозят жесткими коррективами

Глеб Баранов
9 февраля 2023, 01:17

Несмотря на то, что аналитики прогнозируют ускоренное снижение прибыли американских компаний, доля тех, где прибыль падает еще быстрее, вновь выросла. Зато оценки их акций вышли на многомесячные максимумы, что сулит им мрачные перспективы на этот год

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