S&P 500: падение прибылей и рост акций грозят жесткими коррективами

В текущем сезоне отчетности доля американских компаний, не оправдавших прогнозы по прибыли вновь выросла. То есть, продолжается тенденция, начавшаяся еще в прошлом году и особенно ярко проявившаяся осенью, когда бизнес отчитывался за III квартал 2022 года.

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