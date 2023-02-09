Строительством дороги в Китай займутся прокуроры

Счетная палата Российской Федерации после очередной проверки рекомендовала скорректировать паспорт федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай» (ЕЗК). В частности, контрольное ведомство предлагает уточнить стоимость строительства автомобильной дороги М-12 «Москва-Нижний Новгород — Казань».

«Объем финансирования строительства автодороги М-12 недостаточен, — сообщил на Коллегии по итогам проверки аудитор Валерий Богомолов. — Так, в соответствии с паспортом проекта на строительство М-12 предусмотрено 622 млрд рублей. При этом согласно утвержденной проектно-сметной документации стоимость строительства составляет 911 млрд рублей. В связи с этим паспорт федерального проекта и сопутствующие ему программные документы требуют уточнения».

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В ходе строительства трассы необходимо провести дополнительные работы по противокарстовым и противооползневым мероприятиям на территориях Нижегородской области и Республики Татарстан. «В настоящий момент эти работы не предусмотрены проектной документацией», — уточнил Валерий Богомолов.

Еще одним основание для корректировки стали опережающие темпы финансирования и реализации мероприятий всего федпроекта.

«Опережающие темпы финансирования позволили Госкомпании в августе-октябре 2022 года досрочно ввести в эксплуатацию участки автодороги М-12 общей протяженностью 48,983 км в Московской и Владимирской областях. В декабре 2022 года также досрочно завершены участки 1 и 2 этапов строительства М-12 протяженностью 57,6 км во Владимирской области. Это подтверждает необходимость уточнения параметров паспорта федерального проекта в части включения в План его реализации дополнительных результатов и контрольных точек», — констатировал по этому поводу аудитор.

По итогам проверки Счетная палата также обратила внимание, что в связи с планируемой оптимизацией средств федерального бюджета из 814,6 км автодорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора и входящих в международный маршрут ЕЗК, до 2024 года будет отремонтировано лишь 40,4 км. Кроме того, в ходе проверки были выявлены отдельные нарушения, допущенные ГК «Автодор» при реализации мероприятий проекта, на сумму 170 млн рублей. В связи с этим Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ.

«Пересмотр объемов финансирования крупных транспортно-инфраструктурных проектов, особенно имеющих стратегическое значение для национальной экономики, должен восприниматься как общепринятый и рабочий процесс на транспортном рынке — начиная от Минтранса России, государственной компании “Автодор” и заканчивая перевозчиками. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20 июня 2022 года №1601-р, с текущего года оно осуществляется в рамках пятилетнего плана, в соответствии с которым проектная стоимость строительства автодорожной магистрали М-12 на участке Москва-Казань до 2027 года составляет 901,5 млрд рублей, что на 100 млрд рублей выше оценок ГК “Автодор” по состоянию на осень 2022 г. (800 млрд рублей). Рост стоимости строительства обусловлен подорожанием строительных материалов, что является вполне объективным фактором», — рассказал «Эксперту» Заместитель директора Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей ИЭЕМ РАНХиГС Дмитрий Агафонов.

«На правительственном уровне данному проекту уделяется особое внимание. Несмотря на внешнеполитические условия, с целью ускорения дорожного строительства автомагистрали М-12 Правительством РФ в рамках Распоряжения от 30 июня 2022 года №1757-р дополнительно выделено ещё 28 млрд рублей. Источник финансирования — Резервный фонд Правительства РФ. Эту программу можно рассматривать как важнейший антикризисный пакет: его постепенная реализация позволит поддержать внутренний спрос на товарных рынках, обеспечит рабочие места в регионах и не позволит резко увеличить логистические издержки.

Значимость проекта видна на географической карте — автомагистраль будет обслуживать хозяйствующие субъекты на территории Московского региона, Нижегородской и Самарской областей, Республик Татарстан и Башкортостан. Это регионы, обладающие высокой социально-экономической устойчивостью с большим уровнем валового регионального продукта», — обратил внимание эксперт.

Регионам нужен драйвер

Между тем, дорожное строительство в России, к сожалению, традиционно является одной из тех сфер, в которых коррупция достигает больших масштабов, что завышает расходы и существенно снижает качество.

«В строительных проектах, особенно сложных и крупных на практике могут быть отклонения от календарного плана, бюджета проекта в пределах 20%. Такие отклонения действительно можно объяснить валютными колебаниями, проблемами с поставками, неучтенными расходами, форс-мажорными обстоятельствами. В случае отклонения на 50% и более, особенно на суммы уровня в сотни миллиардов рублей, как в Федеральном Проекте “Европа — Западный Китай” речь, скорее, может идти либо о грубых ошибках в расчетах, что сомнительно в проектах такого масштаба, либо о коррупционной причине. Было бы ожидаемо, чтобы подобные факты, вскрытые Счетной палатой, стали предметом пристального изучения Генпрокуратуры и других правоохранительных органов», — прокомментировал «Эксперту» итоги проверки доцент кафедры Национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин.

При этом эксперт считает, что развитие транспортной инфраструктуры, в частности, автодорог, проходящих, практически, через всю Россию, жизненно необходимо, поэтому значительные вложения в них вложения оправданы. «Речь идет не только о переориентации внешней торговли России с Запада на Восток с Китаем, Средней Азией, а через нее и с Ираном, Индией, Пакистаном, странами Юго-Восточной Азии. А строительство подобного маршрута может ускорить доставку грузов от западных границ России до Китая до 10 суток, и обратно, что снизит стоимость грузоперевозок. И этот транспортный путь уже нужен сейчас», — указал Сергей Зайнуллин, добавив, что развитие транзитных транспортных магистралей и сопутствующей инфраструктуры — мостов, линий электропередач, путепроводов, а также сопутствующее повышение спроса на продукцию и услуги местных компаний — может стимулировать взрывное экономическое и социальное развитие регионов, став его драйвером.

С тем, что «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай» является для нашей страны и стратегически важным проектом, согласился и заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, президент АНО «Центр исследований и прогнозов развития Азиатско–Тихоокеанского Региона» Сергей Санакоев, отметив, что данный коридор нужен в текущей геополитической обстановке как никогда. «Такие проекты оказались глубоко востребованными и жизненно необходимыми для российской экономики», — подчеркнул он в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Впрочем, по его словам, реализация ориентированных на Восток инфраструктурных проектов в прошлые годы часто наталкивалось на сопротивление прозападного лобби, утверждавшего, что таким образом Россия лишь попадет в зависимость от Китая, а транспортные артерии, связывающие центральные регионы РФ с западными регионами КНР больше нужный китайцам, чем нам. «Что касается заключения Счетной палаты — хорошо, если речь идет о борьбе с коррупцией, а не о борьбе с проектами такого плана, как ЕЗК», — заключил Сергей Санакоев.