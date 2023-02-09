Постыдная тайна поставок сжиженного газа в Европу

В Европе сейчас царит самая настоящая газовая лихорадка: проектирует и строится много объектов инфраструктуры для сжиженного газа (СПГ) и заключается много долгосрочных контрактов на его поставки. Однако эти тенденции несовместимы с декарбонизацией континента и угрожают его переходу от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, предупреждают авторы отчета неправительственной исследовательской организации Global Energy Monitor (GEM).

Авторы исследования подсчитали, что в 2022-26 годах Европа будет импортировать в среднем по 195 млрд м³ в год. В 2021 году европейцы купили у России 155 млрд м³. Часть запланированной СПГ-инфраструктуры уже работает. Введены в строй, например, плавающие СПГ-платформы в Крке, Хорватия, и Эмсхавене, Нидерланды, СПГ-терминал на Ревитусе, Греция. В декабре прошлого и январе текущего годов два СПГ-терминала начали принимать газ в Германии.