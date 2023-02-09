Постыдная тайна поставок сжиженного газа в Европу

В Европе сейчас царит самая настоящая газовая лихорадка: проектирует и строится много объектов инфраструктуры для сжиженного газа (СПГ) и заключается много долгосрочных контрактов на его поставки. Однако эти тенденции несовместимы с декарбонизацией континента и угрожают его переходу от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, предупреждают авторы отчета неправительственной исследовательской организации Global Energy Monitor (GEM).
Авторы исследования подсчитали, что в 2022-26 годах Европа будет импортировать в среднем по 195 млрд м³ в год. В 2021 году европейцы купили у России 155 млрд м³. Часть запланированной СПГ-инфраструктуры уже работает. Введены в строй, например, плавающие СПГ-платформы в Крке, Хорватия, и Эмсхавене, Нидерланды, СПГ-терминал на Ревитусе, Греция. В декабре прошлого и январе текущего годов два СПГ-терминала начали принимать газ в Германии.
Авторов исследования беспокоит то, что подавляющее большинство мощностей новой инфраструктуры будут введены в строй слишком поздно, чтобы обеспечить энергетическую безопасность континента следующей и тем более этой зимой, и окажутся попросту ненужными, поскольку темпы строительства СПГ-инфраструктуры превосходят темпы роста спроса на него.
Что же касается долгосрочных контрастов на 15-20 лет, которые недавно подписали европейские компании, главным образом, немецкие, то они противоречат, по мнению авторов исследования GEM, европейским законам, по которым к 2035 году Европа должна сократить потребление газа не меньше, чем на 35%.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек объясняет, что в будущем для того, чтобы выполнять задачи по декарбонизации и сократить потребление газа, немецкие компании будут поставлять его в другие страны. Так же, скорее всего, планируют поступать энергетические компании и других европейских стран. К тому же, большим плюсом плавающих СПГ-платформ является то, что их можно перемещать на большие расстояния. Когда потребление газа нужно будет снижать, эти платформы можно будет отправить в США, Бразилию, Египет и Израиль или использовать для транспортировки газа, говорят экономисты.
Доводы в свою пользу есть как у сторонников, так и у противников новой «газификации» Европы. В любом случае в европейских столицах будут делать все возможное, чтобы скрыть реальные последствия перехода Европы на сжиженный газ как для экономики, так и для климата.