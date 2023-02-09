ЦБ сообщил о заметном снижении профицита текущего счета платежного баланса

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе составил $8 млрд, что в 2,4 раза ниже уровня января прошлого года ($19,1 млрд). Профицит внешней торговли оценен в $9 млрд, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее ($21,1 млрд), сообщается на сайте Банка России.

Статья по теме: Профицит текущего счета платежного баланса в 2022 году вдвое превысил уровень 2021-го «Положительное сальдо финансового счета платежного баланса было сформировано снижением обязательств перед нерезидентами и ростом иностранных активов российской экономики», — сообщили в ЦБ. Регулятор также отметил, что определяющую роль в январе сыграло значительное уменьшение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате снижения стоимостного объема экспорта товаров. Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе уменьшилось до -$1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (-$2,1 млрд). В ЦБ объяснили это уменьшением объема начисленных в пользу нерезидентов инвестиционных доходов.

