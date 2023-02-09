Центробанк повысил курсы доллара и евро почти на полтора рубля

Банк России установил на 10 февраля официальный курс доллара на уровне 72,8949 рубля, курс евро — на уровне 78,3223 рубля, юаня — 10,7524 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 9 февраля, курс доллара повышен на 1,32 рубля (с 71,5763), евро — на 1,49 рубля (с 76,8344), юаня — на 21 копейку (с 10,5391 рубля).

Регулятор также повысил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― до 4 388,79 руб./грамм (с 4 304,91 рублей); на серебро ― до 52,61 руб./грамм (с 51,1 рублей); на платину ― до 2 308,47 руб./грамм (с 2 232,19) и на палладий ― до 3 890,42 руб./грамм (с 3 764,81).

