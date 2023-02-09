В Госдуме предложили восстанавливать «Северные потоки» за счёт США

России необходимо обязать США восстановить газопроводы «Северный поток». Об этом заявил депутат нижней палаты парламента РФ Михаил Шеремет.

По его словам, глава Белого дома и причастная к подрыву газопроводов команда, должны ответить за организацию акта международного терроризма, передаёт РИА Новости.

«США должен быть выставлен нанесенный ущерб. Ремонт газопроводов должен вестись за счет США, власти которых пошли на это тяжкое преступление, от которого пострадали, прежде всего, их, так называемые, союзники в лице Германии», – подчеркнул депутат Госдумы.

Он также призвал рассмотреть вопрос ареста счётов и активов всех причастных к диверсии на газопроводах.

«Параллельно нужно вести международное расследование для публичного осуждения нецивилизованных террористических методов, которых придерживается в Вашингтоне для продвижения своей собственной экономики», – резюмировал Шеремет.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента РФ планируют подготовить обращение в ООН, чтобы призвать к ответственности тех, кто организовывал взрывы на «Северных потоках».

«Давайте возьмём... и подготовим обращение профильного комитета, пускай ООН занимается и думает о том, как привлечь к трибуналу и судить и Байдена, и тех, кто развязал войну, кто взрывает газопроводы, инфраструктуру», – подчеркнул он.

Как ранее писал «Эксперт», в Кремле призывали провести открытое международное следствие по подрыву «Северных потоков». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, появление таких материалов лишний раз показывает необходимость открытого международного расследования этого беспрецедентного нападения на важнейшую инфраструктуру, на критическую инфраструктуру, международную критическую инфраструктуру.

«Оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно», – подчеркнул он.

Напомним, 8 февраля известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своем сайте опубликовал статью, в которой рассказал, как правительство США спланировало и осуществило осенью 2022 года диверсию на газопроводах «Северного потока».

По его словам, в июне водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием широко разрекламированных учений НАТО в середине лета, также известных как «BALTOPS-22», заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. Три месяца спустя они разрушили три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток».