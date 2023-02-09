В кабмине спрогнозировали девятикратный рост в РФ производства электромобилей в 2023 году

Выпуск электромобилей в России в текущем году планируется нарастить до 18 тыс. штук в год, в 2024 году количество произведенных в РФ электрокаров достигнет 36 тыс.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
«В 2022 году было произведено порядка 2 тыс. электромобилей в России. При этом наблюдается тенденция к увеличению по производству электромобилей. В этом году планируется увеличить выпуск электроавтомобилей в 9 раз, то есть примерно до 18 тыс. штук в год, и в 2024 году — 36 тыс. в год», — заявил Белоусов по итогам стратегической сессии по развитию электротранспорта в России.
Зампред правительства отметил, что растущее производство электротранспорта является актуальным трендом развития мирового автопрома. «Конечно, нельзя забывать о развитии обычного автотранспорта, тем не менее очевиден взрывной рост электротранспорта во всем мире и России. С этим связана реализация стратегической инициативы, она была нацелена на поддержку, реализацию трехэтапной стратегии», — подчеркнул первый вице-премьер.
По его словам, в 2022 году был сделан упор на развитие соответствующей инфраструктуры — от зарядных станций до «регуляторики, которая позволяет комфортно использовать автомобильный транспорт, прежде всего потребителю, и одновременно снизить риски и поддержать доходность для производителей». Белоусов обратил внимание, что было создано 439 «быстрых» зарядных станций в 12 пилотных регионах. «В этом году уже 34 пилотных региона, которые будут получать субсидии на ввод в действие "быстрых" зарядных станций. К 2024 году количество зарядных станций в России только в рамках инициативы должно составить порядка 3 тыс. штук», — рассказал чиновник.
Следующим этапом реализации стратегии по электротранспорту в РФ должно стать наращивание спроса и рост загрузки производств, затем запланирована локализация производства электромобилей.
Заместитель министра экономического развития Максим Колесников, в свою очередь, указал на то, что только в ноябре и декабре 2022 года недельный рост продаж электромобилей в России превышал 180 штук (в 2021 году в среднем показатель составлял 25 электромобилей в неделю). «На сегодняшний день в России уже зарегистрировано 24,5 тыс. электромобилей. А если говорить о зарядной инфраструктуре, то в России уже работают более 7,5 тыс. зарядных устройств и задействовано 35 операторов ЭЗС», — констатировал замминистра.