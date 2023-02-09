В кабмине спрогнозировали девятикратный рост в РФ производства электромобилей в 2023 году

Выпуск электромобилей в России в текущем году планируется нарастить до 18 тыс. штук в год, в 2024 году количество произведенных в РФ электрокаров достигнет 36 тыс.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

«В 2022 году было произведено порядка 2 тыс. электромобилей в России. При этом наблюдается тенденция к увеличению по производству электромобилей. В этом году планируется увеличить выпуск электроавтомобилей в 9 раз, то есть примерно до 18 тыс. штук в год, и в 2024 году — 36 тыс. в год», — заявил Белоусов по итогам стратегической сессии по развитию электротранспорта в России.