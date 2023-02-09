Ответ противнику: Медведев пообещал производство и модернизацию «тысяч танков»

В России необходимо произвести и модернизировать тысячи танков, пока противник «клянчит» вооружение за границей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании во время посещения Омского завода транспортного машиностроения.

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«Вчера, как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ: понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки», — заявил Медведев на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он пояснил, что речь идет «о производстве и модернизации тысяч танков», отметив, что эта задача вытекает из гособоронзаказа и решений, которые приняты президентом РФ.

Перед совещанием Медведев осмотрел выпускаемые заводом модернизированные танки Т-80БВМ. Как уточняет ТАСС, в модернизированной версии Т-80БВ улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель — его мощность выросла до 1,25 тыс. л. с. Кроме того, на танке установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты.

