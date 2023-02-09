Ответ противнику: Медведев пообещал производство и модернизацию «тысяч танков»

В России необходимо произвести и модернизировать тысячи танков, пока противник «клянчит» вооружение за границей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании во время посещения Омского завода транспортного машиностроения.
«Вчера, как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ: понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки», — заявил Медведев на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Он пояснил, что речь идет «о производстве и модернизации тысяч танков», отметив, что эта задача вытекает из гособоронзаказа и решений, которые приняты президентом РФ.
Перед совещанием Медведев осмотрел выпускаемые заводом модернизированные танки Т-80БВМ. Как уточняет ТАСС, в модернизированной версии Т-80БВ улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель — его мощность выросла до 1,25 тыс. л. с. Кроме того, на танке установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты.