Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание, на котором обсуждался ход расследования преступлений киевского режима против гражданского населения. В частности, за последние две недели было возбуждено несколько десятков уголовных дел о совершении особо тяжких преступлений. Кроме того, российские следователи нашли неопровержимые доказательства участия иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в пресс-службе СК РФ.

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«Установлены данные о вербовке, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тыс. гривен (59-198 тыс. рублей). Предъявлены заочные обвинения в наемничестве пяти участникам "Грузинского национального легиона", которые прибыли на Украину весной прошлого года с территории Польши, прошли курс подготовки и были распределены в боевые подразделения», — сообщили в СК.

При этом, по данным СК РФ, украинская сторона старается любым путем скрыть данные о личности иностранцев. Чтобы осложнить опознание их тел, представители ВСУ отсекают погибшим наемникам кисти и головы. Так, на прошлой неделе в бюро судмедэкспертизы Луганска из зоны СВО были доставлены тела трех человек без документов, у двух из них отсутствовали голова и кисти рук. По фото- и видеоматериалам с их телефонов было установлено, что лица являются наемниками из Польши. Личность одного из них следствие уже предположительно установило.

«Следственный комитет продолжает сбор доказательств для привлечения в качестве обвиняемых наемников и из других стран, оказывающих поддержку украинскому режиму», — сообщили в пресс-службе СК.