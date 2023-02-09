В ЦБ рассказали, как определить мошенников в мессенджерах

Число финансовых мошенников в прошлом году в России почти удвоилось, сообщил РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По его словам, общество сейчас перешло к такой модели социального поведения, когда для экономически активного населения нормально не проверять контрагентов. Мошеннические проекты онлайн создать сейчас можно довольно быстро, чем и пользуются злоумышленники, которые появились уже не только в соцсетях, но и мессенджерах.

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«В мессенджерах, помимо традиционных пирамид, много горячих предложений псевдозаработка и якобы благотворительных проектов: просят перечислить деньги на поддержку какой-то группы населения, на помощь приюту и тому подобное», — рассказал Лях.

Он посоветовал гражданам быть внимательнее: не переходить по незнакомым ссылкам, не совершать платежей на непонятных сайтах и анонимных каналах. Многие, по его словам, автоматически переходят в незнакомый канал, если его реклама встречается на ресурсе, которому доверяют. Следует помнить, что это всего-навсего реклама, и то, что она публикуется в проверенном канале, — ничего не значит, подчеркнул Лях.

«В 2022 году Банк России выявил почти две тысячи пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка (рост в 1,4 раза) и 1,7 тысячи «черных кредиторов» (рост в 1,8 раза). Всего было выявлено почти пять тысяч компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, а годом ранее — около 2,7 тысячи», — уточнил Лях.

Представитель Центробанка отметил, что в интернете действовали почти 96% выявленных финансовых пирамид, 97% — нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и даже 43% нелегальных кредиторов тоже перетекли в сеть.

«Создать мошеннический проект онлайн можно быстро и дешево. К тому же общество фактически перешло к такой модели социального поведения, когда для экономически активного населения нормально не знать, кто находится по ту сторону экрана. То есть контрагента эти люди не проверяют, а нелегалы этим уверенно пользуются», — подчеркнул Лях.

