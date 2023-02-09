Владимир Ефимов: Москва объявила конкурс на новый офсет на поставку лекарств

Власти Москвы объявили новый конкурс на право заключения офсетного контракта на поставку лекарств для города. Об этом сообщил 9 февраля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов cо ссылкой на извещение, опубликованное на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Победитель должен будет наладить в столице выпуск лекарственных средств по четырем международным непатентованным наименованиям, в том числе иммунодепрессантов и противоопухолевых препаратов», — сказал Владимир Ефимов. Предварительный объем в производство составит 800 млн рублей, добавил он.

По условиям офсета власти гарантируют фармацевтическому производителю закупку этих препаратов в течение 6 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 февраля.

«Москва с 2017 года активно ведет работу по налаживанию собственного производства лекарств. Уже сегодня заключено три офсетных контракта в фармотрасли, которые позволят наладить выпуск препаратов по более чем 50 международным непатентованным наименованиям», — напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский. Кроме того, в 2022 году мэр столицы Сергей Собянин одобрил проведение еще 5 офсетов на поставку лекарств для системы здравоохранения Москвы. «Благодаря таким контрактам в столице будут локализированы предприятия, производящие препараты еще по 84 международным непатентованным наименованиям», — отметил Овчинский.

Поставки в рамках офсета помогают избежать дефицита лекарств, которые раньше поставлялись только иностранными производителями, поэтому создание новых собственных производств крайне важно для замещения импорта.

Одна из компаний, ранее выигравших тендер на заключение офсетного контракта, — холдинг Biocad. В 2020 году он уже открыл фармацевтическое производство на площадке ОЭЗ Москва. Фармкластер, формирующийся на этой площадке, на данный момент объединяет 9 разработчиков и производителей, которые инвестировали в отрасль около 25 млрд рублей. В ОЭЗ уже работают 6 производств, в 2023 откроются три и в ближайшие годы — еще 6. Таким образом, производства вырастет в 15 раз.