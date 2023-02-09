Владимир Ефимов: участок вдоль улицы Доктора Гааза включили в программу комплексного развития территорий

Власти Москвы включили в программу комплексного развития территорий (КРТ) участок площадью 1,64 га, расположенный в районе Тропарево-Никулино вдоль улицы Доктора Гааза. Объем инвестиций в его редевелопмент оценивается в четыре млрд рублей, сообщил 9 февраля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на проект решения опубликованный на сайте городского правительства.

«Неэффективно используемая территория общей площадью 1,64 га расположена рядом с ландшафтным заказником “Лес на реке Самородинке” и Юго-Западным лесопарком. В ходе реорганизации там построят современное жилье и общественные объекты. Объем инвестиций в редевелопмент оценивается почти в четыре млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта составит около 39 млн рублей», — сказал Владимир Ефимов.

На данный момент на территории расположены гаражные кооперативы, склады, мойка и автосервисы. Инвестора определят по итогам аукциона: им может стать как независимый девелопер, так и назначенный городом оператор или собственники недвижимости, размещенной на участке.

В ходе комплексного развития на нем можно будет возвести более 23 тыс. кв. м. жилья и 9,8 тыс. кв. м. общественной застройки, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «На территории, расположенной вдоль улицы Доктора Гааза, планируется построить не только жилые дома, но и школу для 325 учащихся, а также физкультурно-оздоровительный комплекс площадью не менее 800 кв. м. Всего в общественных объектах смогут работать около 100 человек», — добавил он.

Напомним, программа КРТ разработана, чтобы вернуть в хозяйственный оборот заброшенные территории Москвы. Планируется, что по ее итогу в столице появится более полумиллиона новых рабочих мест рядом с новыми жилыми кварталами. Общий объем инвестиций в программу оценивается в 7 трлн. рублей. Первый договор о КРТ с инвестором заключили в 2020 году в отношении производственной зоны «Октябрьское поле». На данный момент таких соглашений уже 10. Власти Москвы также назначили городских операторов, которые преобразуют еще 15 участков бывших промзон.