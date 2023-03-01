Акции дня: бумаги «РУСАЛа» подогреты ожиданием дивидендов

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в среду, 1 марта вышли бумаги алюминиевой компании «РУСАЛ». За день котировки выросли на +3,32% до 41,08 рублей за акцию.

Трейдеры покупали акции на фоне роста цен на металл и в ожидании дивидендов. «В свою очередь, "РУСАЛ" в марте опубликует отчетность по МСФО за 2022 г. и может объявить дивиденды за второе полугодие 2022 на уровне 1,2 руб./акцию. С учетом дивидендов за первое полугодие 2022, дивдоходность за год может составить 6–7%. По нашим прогнозам, в 2023 г. средняя цена на алюминий составит 2700 долларов за тонну, в то время как цены на палладий и никель снизятся из-за переизбытка предложения», - считает аналитик ИБ «Синара» Дмитрий Смолин.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +1,18% до 2279,65 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,01% до 955,81 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:48 мск составила 83,55 долларов за баррель (+0,12%). Российская валюта слабела – 75,23 руб. за доллар.