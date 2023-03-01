S&P 500: февраль вернул портфели 60/40 в реанимацию

Почти синхронное движение основных классов активов на относительно продолжительных промежутках времени стало еще в прошлом году проблемой для инвесторов. Тогда параллельное снижение разных видов ценных бумаг поставило под удар саму идею классических портфелей 60/40 (60% акций на 40% облигаций).

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