Почти синхронное движение основных классов активов на относительно продолжительных промежутках времени стало еще в прошлом году проблемой для инвесторов. Тогда параллельное снижение разных видов ценных бумаг поставило под удар саму идею классических портфелей 60/40 (60% акций на 40% облигаций).
S&P 500: февраль вернул портфели 60/40 в реанимацию
Основные фондовые индексы США завершили февраль в минус. И укрыться от этого падения было негде, кроме как в кэше: по итогам месяца упало большинство активов – от облигаций до сырья.
Коллаж: Тамара Ларина
Реклама
Новости партнеров