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S&P 500: февраль вернул портфели 60/40 в реанимацию

Глеб Баранов
1 марта 2023, 10:01

Основные фондовые индексы США завершили февраль в минус. И укрыться от этого падения было негде, кроме как в кэше: по итогам месяца упало большинство активов – от облигаций до сырья.

Коллаж: Тамара Ларина