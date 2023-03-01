Белоруссия и Китай в 2023 году создадут зону свободной торговли и привлечения инвестиций

Минск и Пекин планируют сформировать зону свободной торговли и привлечения инвестиций уже в этом году.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Белоруссии.

«Беларусь и Китай создадут зону свободной торговли и осуществления инвестиций уже в текущем году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 марта в Пекине был подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономики Белоруссии и Министерством коммерции КНР о завершении обсуждения основополагающих положений текста Соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между странами и начале переговоров по доступу на рынки.

«Настоящим документом стороны подтвердили завершение дискуссии по ключевым положениям текста будущего международного договора, договорились о необходимости немедленно начать переговоры о доступе на рынки услуг и осуществлении инвестиций и полностью завершить работу над Соглашением в 2023 году», — подчеркивается в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что с белорусской стороны меморандум подписал первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков, а с китайской — министр коммерции КНР Ван Вэньтао.