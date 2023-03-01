Бюджет наполнят дымом

Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, согласно которому ставки акцизов на сигареты и папиросы повышаются на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11%, вступил в силу с 1 марта 2023 года.

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В прошлый раз акциз повышался 1 января 2022 года. Тогда подорожания сразу никто не заметил, поскольку еще в течение нескольких месяцев реализовывались табачные изделия, выпущенные до этого момента. Новые ценники, которые неприятно удивили курильщиков, появились на табачной продукции лишь через много месяцев.

Стоит отметить, что сам по себе акциз не очень велик. Со среды он составит 2 603 рублей за тысячу штук, то есть 52 копейки с пачки. По сравнению с действовавшим прежде, он увеличится всего на 1 копейку с пачки. Однако с тех пор, как цену на сигареты стали фиксировать на продолжительный период, и продавцы потеряли право реализовывать товар по иной цене, нежели указана на пачке, одновременно с повышением акциза они и производители пытаются компенсировать свои издержки. Теперь в цену табачного изделия заранее закладывают расходы на оптовую доставку, хранение на складах и реализацию в розницу.

«Поскольку цену на сигареты сейчас выставляют на длительный срок, и в течение этого времени она не может меняться, то бизнес заранее закладывает в нее перспективный рост тарифов и рост зарплат в среднем по экономике, — рассказал «Эксперту директор Центра исследований экономической политики Экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. — Это делается одновременно с ростом акцизов. Поэтому при минимальном повышении акциза пачка сигарет дорожает значительно. Табачные короли — не враги себе. Они не будут безумно задирать цену, чтобы курильщики не перешли на махорку. К тому же устанавливаемая ими цена контролируется антимонопольной службой. Но себя они не обижают. Табачный бизнес — один из самых выгодных на планете».

Сейчас в России действует минимальная цена на пачку сигарет. Она утверждается правительством и составляет на 2003 год 117 рублей. Дешевле продавать сигареты нельзя, потому что это указывало бы на работу вне рентабельности. А поскольку бизнес не может работать себе в убыток, то такая цена обозначала бы контрафакт. С повышением акциза минимальная цена на пачку сигарет не изменится, однако товара по ней в магазинах нет.

В РФ работают три компании, производящие табачные изделия. Представитель одной из них поделился с «Экспертом» секретами ценообразования и дал прогноз, на сколько дороже станут сигареты.

Так, весной, исходя из по прошлого опыты, подорожания табачной продукции никто не ощутит. Магазины заполнятся пачками, маркированными новой ценой, в течение текущего года.

Сама по себе себестоимость сигарет во всем мире примерно одинакова и не меняется уже много лет. В пересчете на наши деньги, сегодня она составляет примерно 75 рублей за 1000 штук с учетом упаковки. То есть — полтора рубля за пачку. Все остальное — это акциз, логистика, налоги и чистая прибыль. Цена пачки с акцизной маркой — 2 рубля 2 копейки.

Однако акциз у нас двухступенчатый. Первая часть оплачивается при маркировке, а вторая — после реализации товара. При автоматической регистрации пачки сигарет на кассе магазина в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак» производитель должен будет оплатить по акцизу 16% от стоимости пачки. Чтобы не платить эти деньги самому, производитель заранее закладывает их в цену.

В цену закладывается и НДС. Это косвенный налог. Обычно бизнес не платит его из своего кармана, а выставляет счет конечному покупателю. Покупатель уплачивает сумму налога, а компания перечисляет эти деньги в бюджет. НДС составляет 20%. Таким образом к цене пачки с учетом расходов на логистику и реализацию добавляется сначала 16%, а затем 20%.

Производитель сигарет не может повышать цену, взяв ее «с потолка» или опираясь только на свои коммерческие расчеты рентабельности. Он должен обосновать свой шаг перед антимонопольными органами. Поэтому делается расчет по формуле, которая практически аналогична той, что указана в налоговом законодательстве для вычисления правительством минимальной цены на пачку сигарет.

Сначала считается подорожание исключительно в результате повышения акциза. Рост акциза на пачку (в данном случае 1 копейка) умножается на 1 плюс ставку НДС (20), и еще на 1,4 (это максимально допустимая по закону маржа). Таким образом, 1 фискальная копейка превращается в 29 копеек для покупателя.

А дальше к действующей сейчас цене пачки добавляется так называемый «накладной рубль», который индексируется пропорционально фискальной копейке. И раз фискальная копейка превратилась в 29 копеек, то «накладной рубль» превращается в 29 рублей. После этого 29 копеек «сгорают» в пользу покупателя.

Таким образом, пачка сигарет подорожает на 29 рублей.

Формула сомнительная, но по крайней мере до сих пор бизнес поступал именно так. Во время повышения акциза на 4% в январе 2022 года (тогда это было чуть больше 1 копейки с пачки) все сигареты среднего ценового сегмента подорожали именно на 30 рублей. В меньшей степени подорожали сигареты дешевого сегмента, чуть в большей — премиального. Претензий у государства методика расчета не вызвала. В конце концов, государству это выгодно. Чем дороже пачка, тем больше табачный бизнес, помимо акцизов, платит обычных налогов в бюджет страны.

Поэтому нетрудно предположить (хотя информация пока держится в секрете), что пачка сигарет, которая сейчас стоит 149 рублей, летом или к осени будет лежать в магазинах за 178 рублей. При этом по дешевым и премиальным сортам вероятна дифференциация: дешевые подорожают меньше, дорогие — больше.

Между тем, курильщики формируют заметную часть федерального бюджета. Из 26,1 трлн рублей доходной части объем поступлений от производства и реализации табачных изделий должен составить почти 751 млрд рублей. Это более 3% средств государственной казны. Получается, что доходы от курения, согласно бюджету, должны в этом году увеличиться примерно на 100 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.