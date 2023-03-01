«Честно замороженное»: Делягин предположил, куда «пропали» резервы РФ

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин вновь задался вопросом, почему из €300 млрд золотовалютных резервов России, замороженных Западом, удалось обнаружить только €80 млрд. В интервью «Царьграду» он предположил, что часть «честно замороженного» находится в частных европейских банках, а также не исключил, что она могла «осесть внутри страны».

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«Евросоюз должен искать не 300 млрд евро, а лишь половину этой суммы или даже чуть меньше, поскольку средства, которые были заблокированы, хранились также и в долларах, и в валютах других вражеских государств – в фунтах стерлингов и японских иенах. Не стоит отметать и версию, что часть данных денег могла осесть внутри страны в результате незаконных схем. К сожалению, абсолютно прозрачная репутация наших либералов не позволяет полноценно доверять чиновникам в России», — заявил Делягин.

Экономист считает, что изначально озвученная сумма в 300 млрд евро – верна. Эти средства действительно хранились в валютных резервах, и это следует из баланса финансовых потоков. Но структура управления активами РФ в иностранных валютах оказалась, по его словам, значительно сложнее, чем думали еврочиновники. Достаточно большая часть этих денег может находиться в частных банках, которые не сотрудничают с финансовыми регуляторами ЕС. Это Делягину кажется наиболее вероятной версией.

«Деньги могли держаться в банках, которые не обязаны предоставлять информацию финансовым властям Евросоюза. То есть заморозить по команде они должны, а предоставлять данные об этом они не обязаны. При этом их желание скрыть эти сведения очень понятно. Когда чужие деньги лежат у меня на счету, и они заморожены, эти средства не будут изъяты, но я могу их использовать как свой финансовый резерв. Зачем мне их отдавать, чтобы эти клоуны в ЕС направили их Украине? И чтобы киевский режим затем передал их американцам в счет погашения долгов? С какой стати мне честно замороженное, то, что служит мне, отдавать Вашингтону?», — отметил он.

