Добровольцам разрешили получать лечение в военных больницах

Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому участники добровольческих формирований смогут обращаться в военные медицинские учреждения.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

Теперь добровольцы будут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Там же им будут по назначению врача предоставлять необходимые лекарства и медизделия, в том числе за счет средств ОМС. За предоставление лечения будут отвечать командующие войсками военных округов, к которым прикреплено соответствующее добровольческое формирование.

Мишустин также отметил, что работа по формированию фонда поддержки участников спецоперации началась, даны все поручения.