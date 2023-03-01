Февраль. Купить бондов – и плакать

После на редкость удачного для американских бондов января от февраля выдающихся успехов ждали лишь отъявленные оптимисты. Их, впрочем, было немало – с 4 января по 9 февраля Refinitiv Lipper еженедельно фиксировало приток средств в фонды облигаций США.

В течение последнего года такие покупки регулярно завершались для публики разочарованием. Но инвесторов можно было понять. Трудно удержаться, когда неделя за неделей показывают прекрасный рост. Для фондов US Tresuries, например, начало этого года, по расчетам Bank of America, оказалось лучшим за последние 19 лет.

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