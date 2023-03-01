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Февраль. Купить бондов – и плакать

Глеб Баранов
1 марта 2023, 01:04

Доходности облигаций в США и Европе вчера вновь переписали многомесячные и многолетние максимумы, показательно завершив худший для бондов февраль за многие годы, а порой и десятилетия

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