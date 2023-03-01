Индекс экономической активности в промышленности РФ вырос до шестилетнего максимума

Согласно данным исследования S&P Global, в феврале индекс деловой активности (PMI) в российской промышленности увеличился до 53,6.

Об этом пишет «Коммерсантъ». В январе показатель составлял 52,6.

Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о росте экономической активности, ниже 50 — о ее спаде, поясняет издание.

По оценкам экспертов, производство в России продолжило расти, достигнув темпов начала 2017 года.

Уточняется, что рост PMI связан с активным расширением производства, показатели роста которого достигли уровня 2019 года, а также новыми продажами, которые улучшились в том числе благодаря импортозамещению и новым партнерам.

Благодаря росту объемов производства выросли закупки сырья, поскольку производители наращивают его запасы в ожидании увеличению спроса.

Отмечается, что уверенность производителей при этом упала до четырехмесячного минимума, продолжили снижаться и темпы появления рабочих мест; из-за повышения тарифов поставщиками выросли цены. Кроме того, на фоне ускорения темпов инфляции темпы роста цен на сырье продемонстрировали самый быстрый рост с мая прошлого года, в то врея как покупательская активность улучшается шестой месяц подряд.