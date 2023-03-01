Инвесторы узнают на семинаре как получить участок под производство в Москве

Бесплатный семинар для инвесторов «Квадратные метры для бизнеса: льготная аренда/покупка недвижимости и земельных участков» пройдет в Москве в очном и онлайн-формате 2 марта. Предприниматели смогут посетить мероприятие, зарегистрировавшись на инвестиционном портале столицы.

«Город предлагает широкий пул инструментов поддержки столичных предпринимателей, планирующих разместить производственный объект на территории города. Например, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Это позволяет компаниям снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Как напомнил глава департамента, с марта прошлого года землю для развития производства можно получить по льготной ставке один рубль в год. Такие условия город предоставляет инвесторам, поскольку открытие новых и расширение действующих производств - одно из приоритетных направлений развития экономики Москвы, пояснил он.

Семинар станет четвертым мероприятием цикла «Семинары для бизнеса». На нем расскажут о том, как арендовать или выкупить городские помещения под производства, а также перейти на льготную арендную ставку. На предыдущих бизнес-встречах обсуждалось как открыть свое предприятие, какие существуют меры городской поддержки, а также как получить разрешение на строительство.

Мероприятие состоится 2 марта в 15:00 мск в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда». Он продлится 2,5 часа.