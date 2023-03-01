Как не ошибиться с выбором напольной плитки из керамогранита?

Состав и особенности плитки

Керамогранитная плитка отличается особым составом. Керамогранит представляет собой твердый и непористый пастообразный материал, который производится в процессе спекания керамических глин, полевых шпатов, каолинов и песка, которые сначала измельчаются, а затем тонко распыляются до получения порошка, пригодного для прессования. Одним словом, керамогранит — прекрасный и сложный материал.

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Смесь, из которой состоит плитка для пола, может принять свою окончательную форму в результате двух различных процессов:

Прессование: измельченное сырье уплотняется с помощью прессов высокого давления: таким образом получают керамогранитную плитку одинарного и двойного обжига;

Экструзия: окончательная форма получается путем пропускания размягченной смеси через специальные отверстия: таким образом получают терракотовую и клинкерную плитку.

Критерии выбора плитки для пола

Прежде чем выбрать подходящую плитку, необходимо подробно изучить нюансы помещения и каждого покрытия. Не всегда просто найти модель, которая будет оправдывать ожидания в долгосрочной перспективе.

Размер и форма

Напольная плитка из керамогранита доступна в нескольких форматах, чтобы воплотить в жизнь любой дизайн:

Квадратный формат - классика плитки, формат, адаптируемый к разным интерьерам;

Прямоугольная плитка - визуально увеличивает пространство.

Шестиугольная плитка – оригинальный формат, также подходящий под все стили интерьера.

Размер плитки является фактором, который следует учитывать в первую очередь. Конечно, все зависит от визуального аспекта, который вы хотите придать своему пространству. На сегодняшний день лучшее решение - крупный формат. Плитка подойдет как для больших помещений, так и для маленьких – она визуально расширяет пространство из-за меньшего количества стыков и делает пол однородным привнося легкость.

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Если говорить о плитке маленьких форматов, то она в основном используется для душевых или кухонных фартуков. Также, популярен вариант смешивания крупноформатных и маленьких плиток, например, путем комбинирования, создавая эффект мозаики.

Тон и калибр плитки

Тон – это оттенок цвета, характеризующий конкретную партию плитки. Поскольку в промышленном производстве невозможно изготовить плитку с идентичным цветом, перед упаковкой их группируют по цветовой однородности или по тону. Тон плитки обозначается буквой и воспроизводится на упаковке продукта.

Калибр - точный производственный размер плитки. После выхода из печи плитки могут иметь немного разные размеры (речь идет о разнице в несколько миллиметров). По этой причине на этапе отбора плитку группируют в партии одинакового размера, с соблюдением допусков, установленных стандартами. Для проверки калибра плитки используются специальные машины.

Вид покрытия и внешний вид

Керамогранит для пола имеет различные виды покрытий, которые имеют разные свойства и применяются для разных целей. Также есть покрытия, с неровностями или рельефными элементами, которые добавляют изюминку в интерьер.

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Отличаются также фактуры поверхности керамогранита:

Матовая;

Структурная или рельефная;

Полированная;

Лаппатированная;

Сатинированная.

Класс износостойкости по PEI

Класс износостойкости по PEI (Porcelain Enamel Institute) – это метод оценки прочности, определяется по способности плитки противостоять износу и нагрузкам в зависимости от места применения.

PEI I: самый низкий показатель. Подходит для зон с маленькой проходимостью и для хождения босиком, например, в спальне или в ванной комнате.

PEI II : разумное решение для пола в квартиру или дом. Такая плитка средне-стойко переживает постоянное использование зоны, в которой ходят только в чистой или слегка загрязненной обуви (например, жилые помещения частных домов, за исключением кухонь, подъездов и других помещений с высокой проходимостью или с непосредственным доступом снаружи).

PEI III : отлично подойдет для кухни или коридора. Плитка противостоит царапинам и прекрасно очищается от грязи.

PEI IV : используется в обычных бытовых и коммерческих условиях. Противостоит грязи и повреждениям.

PEI V: универсален, востребован для больших коммерческих помещений - торговых центров, аэропортов, гостиниц и т. д.

Рекомендации перед покупкой

Покупка напольной плитки всегда трудное решение, поскольку это долгосрочная инвестиция. Несколько важных советов по выбору и покупке:

Не приобретайте плитку в онлайн-магазинах пока не посмотрите на нее в живую. Цвет и фактура может кардинально отличаться от картинки. При покупке напольной плитки берите на несколько квадратных метров больше, чем требует необходимая поверхность, чтобы избежать неудобств при укладке или на случай поломок с течением времени, например изменение расположения сантехники или раковины в ванной. Тщательно проверьте плитку, чтобы она соответствовала заказанному цвету, размеру, типу и качеству.

Статья подготовлена по материалам keramoda.ru