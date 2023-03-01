Как выбрать конструктор LEGO ребенку

В магазинах представлено множество линеек и серий LEGO, причем их число ежегодно увеличивается. Из-за этого выбрать конструктор от компании LEGO наиболее подходящего варианта представляет собой непростую задачу. Главные критерии, которыми нужно руководствоваться при ее решении – возраст ребенка и тематика.

Возраст ребенка

Чем старше ребенок, для которого предназначается определенный набор конструктора LEGO, тем он сложнее и тем меньше его детали. Рекомендации производителя по возрасту наносятся на коробку крупными буквами и располагаются на самом видном месте, так что не заметить их нельзя. По данному критерию серии LEGO подразделяются на следующие классы:

От одного года до трех лет. Такие наборы состоят из больших и просто соединяемых друг с другом элементов, с которыми малышам очень удобно обращаться. В разные линейки включены простейшие детали для создания машинок и домиков, а также цельные фигурки персонажей мультфильмов и животных.

От трех до шести лет – это наиболее крупный сегмент. В таких наборах элементы имеют вид кирпичиков и дают возможность конструировать игрушечные здания и спецтехнику, предназначенную для представителей самых разных профессий.

От семи до двенадцати лет. Сюжетные линейки LEGO для детей данной возрастной категории включают в себя разборных персонажей популярных мультиков и кинофильмов, позволяют воссоздать их декорации и отыграть свой сюжет.

Двенадцать лет и старше. Серии для подростков содержат сложные произведения архитектуры и образцы спецтехники, а также позволяют конструировать роботов. При выборе таких конструкторов следует учитывать характер и предпочтения, а не только возраст детей, для которых они покупаются.

Несмотря на существование возрастной градации серий LEGO, многое зависит и от личных особенностей ребенка. Например, набор LEGO DUPLO создан для детей в возрасте от одного года до трех лет, однако в него с большим удовольствием играют как малыши до одного года, так и дошкольники старше трех лет. Помимо того, существует вневозрастной набор LEGO Soft, состоящий из больших ростовых элементов, которые сделаны из мягкого материала. Он интересен как для маленьких детей, так и для подростков.

Тематика

Тематический ассортимент LEGO непрерывно изменяется – выпуск старых серий периодически прекращается, и вместо них начинают производиться новые серии. В то же время есть нестареющая классика, которая, впрочем, время от времени пополняется новыми эпизодами. По тематике наиболее популярные серии LEGO делятся на следующие категории:

Creator – это наиболее универсальная категория. Она подходит для детей, которых не занимают стандартные модели, а также используется в качестве дополнения для других наборов. Главное отличие Creator от остальных наборов в том, что из него можно сделать несколько разных моделей.

City – эти прославленные «городские» наборы состоят из деталей, предназначенных для строительства больниц, полицейских участков, пожарной станции и других зданий, имитирующих повседневную жизнь крупного города. Кроме того, в такие наборы входят соответствующие игровые персонажи и сюжеты. При желании можно смешивать различные наборы City, создавая уникальные города.

Juniors – эта серия рассчитана на старших дошкольников, уже успевших утратить интересе к DUPLO, но еще не созревших к линейкам более сложных категорий. Она постоянно обновляется с учетом новинок кинематографа, комиксов и мультиков.

Friends – это классическая линейка, рассказывающая о похождениях нескольких подружек в разном антураже. Она предназначена для девочек.

Elves – это фэнтезийная линейка, посвященная приключениям эльфов. Она также предназначена для девочек.

Disney Princesses – здесь все ясно из наименования: данная категория конструкторов LEGO воссоздает антураж и героев классических мультфильмов, выпущенных студией Walt Disney.

Таким образом, поклонникам LEGO доступен весьма многообразный ассортимент. При выборе нужно изучать каталоги, знакомиться с отзывами во всемирной паутине, говорить с консультантами, а также учитывать пожелания и предпочтения ребенка.