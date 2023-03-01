Как выбрать подходящую вакансию

Чтобы решить эти проблемы и найти работу в Саратове или любом другом городе, надо научиться замечать свои ошибки и своевременно их исправлять. Самое главное – серьезный подход к трудоустройству. К поиску новой работы и вакансий в Саратове необходимо относиться так же ответственно, как к выполнению имеющейся работы. Основные моменты, на которые необходимо обратить внимание, таковы:

Обновление резюме. Под этим понимается не просто добавление еще одного пункта в свой послужной список, а указание тех конкретных результатов, которые были достигнуты на предыдущих местах работы. Многие соискатели ограничиваются перечислением таких присущих им качеств как целеустремленность, устойчивость к стрессам, пунктуальность и коммуникабельность. Для работодателей и «охотников за головами» подобных характеристик недостаточно.

Построение видения. Соискателю следует представить, что он садится за руль в авто, называет навигатору адрес, и после этого на карте появляются несколько возможных маршрутов. Один маршрут позволяет добраться до нужного места быстрее, второй – требует больше времени, а третий предполагает преодоление сложнейших препятствий. Таким же образом надо подходить к поиску вакансии – для построения видения нужно дать ответы на несколько ключевых вопросов, служащих в качестве фильтра, через который воспринимаются различные открывающиеся возможности. После выстраивания видения можно, например, придти к выводу, что совсем не обязательно во чтобы то ни стало устраиваться в крупную фирму с громким именем.

Изучение фирм и персонала. На сайтах фирм, которые соискатель рассматривает в качестве своих потенциальных работодателей, а также в социальных сетях он может получить дополнительную информацию о предполагаемом месте будущей работы. Современные цифровые технологии обеспечивают возможность узнать очень многое как о руководителях фирмы, так и о ее рядовых работниках. Не нужно опасаться, что работодатель сочтет странной хорошую осведомленность кандидата. Наоборот, обычно руководителям нравится, когда соискатель понимает, как устроена фирма, и имеет представление о людях, с которыми ему предстоит вместе работать.

Связь с потенциальным работодателем. Кандидат может напрямую обратиться к руководству фирмы либо попросить общих знакомых дать ему рекомендацию. Но простой отправки резюме недостаточно. Здесь очень важно составить ценное предложение, объяснив все выгоды для работодателя от приема соискателя в штат. Даже если в фирме нет свободных вакансий, надо помнить о том, что ни один руководитель не бывает полностью удовлетворен всеми находящимися у него в подчинении сотрудниками. При наличии необходимых умений, навыков и опыта соискатель может претендовать на то, что сумеет улучшить работу подразделения или даже всей фирмы.

Поведение на собеседовании. Нередко бывает так, что человек занимается поисками подходящей вакансии в течение многих месяцев, проходит десятки собеседований, а в итоге лишь обрастает полезными знакомствами. Чтобы найти хорошо оплачиваемую достойную работу, необходимо ставить целью встречи получение предложения от нанимателя. Ведь и работодатели, которые тратят свой наиболее ценный ресурс – время – заинтересованы в найме полезного сотрудника. Соискателю не следует рассчитывать на то, что вдохновение придет к нему прямо во время собеседования – такой подход не срабатывает практически никогда. Немногие люди ежедневно емко и кратко рассказывают о себе незнакомцам, поэтому очень важно регулярно тренироваться. Каждый работодатель при общении с соискателем будет задаваться вопросами о его запросах, устремлениях и возможностях встраивания в существующую систему. Кандидат должен уметь давать содержательные и убедительные ответы на такие вопросы во время самопрезентации.

Получение предложения. Соискателю стоит сообщить потенциальному работодателю о наличии ограничений по времени на принятие решения (к примеру, при наличии предложения от другого работодателя). Но нужно приготовиться к тому, что процесс принятия решения руководством фирмы займет достаточно долгое время.