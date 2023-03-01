Каршеринг «Ситидрайв» начал продавать машины с пробегом из своего парка

Сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв» запускает продажи машин из собственного парка.

Об этом говорится в сообщении каршеринга, передает «Интерфакс». На продажу выставлены машины от одного года и старше. Компания открыла шоурум в Москве и запустила сайт с каталогом автомобилей. Все транспортные средства перед выставлением на продажу проходят специальную подготовку.

Как отмечает агентство, 16 февраля «Ситидрайв» зарегистрировал дочернее ООО «СД СТО», которое будет отвечать за техобслуживания сервиса.

«Ситидрайв» принадлежит Сберу. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В парк каршеринга входят 11 тыс. автомобилей 16 брендов. Оборот компании в прошлом году вырос в 2,4 раза и составил около 8 млрд руб.; число поездок увеличилось в 2,2 раза.