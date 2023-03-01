Китай демонстрирует ошеломительный рост деловой активности

Reuters сообщил не самую приятную для европейцев новость – в феврале в Китае была зафиксирован самый высокий за последние 10 лет прирост производственной активности. Индекс деловой активности или индекс менеджеров по закупкам (PMI) согласно опубликованным в среду, 1 марта, Национальным бюро статистики КНР (NBS) данным взлетел в феврале до 52,6 с январских 50,1. Напомним, что «экватором» в PMI считается отметка в 50 пунктов: чем больше превышение индексом этого рубежа, тем быстрее развивается экономика и наоборот – чем больше отставание от 50, тем в большей рецессии или кризисе находится экономика. Февральский PMI значительно превысил не только 50-пунктовый экватор, но и прогноз специалистов, составлявший 50,5. Такой высокой деловой активности в Поднебесной не было уже десять лет, с апреля 2012 года.
Прошлый год выдался для второй экономики планеты одним из самых трудных за последние полвека. Всему виной вспышка коронавирусной пандемии и принятая в Поднебесной стратегия борьбы с болезнью – нулевая терпимость к ковиду с ее очень жесткими ограничениями и локдаунами, от которых лихорадило не только китайскую, но и глобальную экономику. Правительство КНР неожиданно для всех отменило львиную долю ограничений в декабре прошлого года. Результатом этой отмены и стала рекордная производственная активность в стране, говорящая о быстром восстановлении экономики.
Для глобальных рынков взлет китайского PMI стал приятным сюрпризом. Первыми положительно отреагировали азиатские рынки. Инвесторы прониклись новым оптимизмом в отношении ближайших перспектив китайской экономики, что немедленно вылилось в укреплении юаня и ралли на нефтяных рынках.
«Конечно, ко всем этим цифрам и показателям следует относиться осторожно, потому что нельзя исключать воздействие сезонных и событийных факторов, но общая тенденция несомненно указывает на прочное восстановление (китайской экономики) в начале 2023 года»,- прокомментировал сообщение NBS экономист Guotai Junan International Чжоу Хао.
Сейчас рынки ждут начала работы в предстоящие выходные весенней сессии парламента Китая – Всенародного Собрания Народных Представителей (ВСНП). Ожидается, что на нем будут озвучены цели и задачи экономики на текущий год и выбраны чиновники, которые будут отвечать за их решение.
«Хорошие показатели PMI задают позитивный настрой для собрания ВСНП,- цитирует Reuters Чжоу.- Мы ждем заявления правительства о дополнительных мерах поддержки восстановления экономики».
О быстром восстановлении второй экономики планеты после пандемии говорит и индекс деловой активности в секторе услуг Caixin/S&P, который в феврале вырос впервые за семь последних месяцев.
Быстрый рост деловой активности производственного сектора КНР не означает отсутствия проблем. Из проблем экономисты упоминают о снизившихся в январе отпускных ценах по причине сохраняющейся осторожности китайцев, которые не торопятся идти в магазины тратить деньги, а также неопределенности относительно спроса на китайские товары за границей.
Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе в феврале вырос до 56,3 с январских 54,4. Это тоже самый быстрый рост, но за менее длительный период времени – с марта 2021 года.
Композитный индекс PMI, отражающий уровень активности менеджеров по закупкам в обоих секторах, тоже показал рекордный рост: с 52,9 в январе до 56,4 в прошлом месяце.
В прошлую пятницу, 24 февраля, официальный представитель Народного банка Китая заявил о том, что экономика должна в целом восстановиться в 2023 году несмотря на «сложное внешнее окружение».
Новости о рекордной деловой активности в Китае не могут не вызывать тревоги в Европе. Если с нефтью в Старом Свете в этом году больших проблем не предвидится, то по газу китайские компании, возвращающиеся сейчас на спотовый рынок, наверняка окажут серьезную конкуренцию европейским энергетическим фирмам, которым уже через несколько месяцев нужно будет начинать готовиться уже к следующей зиме. Наполнить подземные газовые хранилища с той же легкостью, как в 2022 году, теперь едва ли удастся.