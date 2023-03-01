Китай демонстрирует ошеломительный рост деловой активности

Reuters сообщил не самую приятную для европейцев новость – в феврале в Китае была зафиксирован самый высокий за последние 10 лет прирост производственной активности. Индекс деловой активности или индекс менеджеров по закупкам (PMI) согласно опубликованным в среду, 1 марта, Национальным бюро статистики КНР (NBS) данным взлетел в феврале до 52,6 с январских 50,1. Напомним, что «экватором» в PMI считается отметка в 50 пунктов: чем больше превышение индексом этого рубежа, тем быстрее развивается экономика и наоборот – чем больше отставание от 50, тем в большей рецессии или кризисе находится экономика. Февральский PMI значительно превысил не только 50-пунктовый экватор, но и прогноз специалистов, составлявший 50,5. Такой высокой деловой активности в Поднебесной не было уже десять лет, с апреля 2012 года.

Прошлый год выдался для второй экономики планеты одним из самых трудных за последние полвека. Всему виной вспышка коронавирусной пандемии и принятая в Поднебесной стратегия борьбы с болезнью – нулевая терпимость к ковиду с ее очень жесткими ограничениями и локдаунами, от которых лихорадило не только китайскую, но и глобальную экономику. Правительство КНР неожиданно для всех отменило львиную долю ограничений в декабре прошлого года. Результатом этой отмены и стала рекордная производственная активность в стране, говорящая о быстром восстановлении экономики.