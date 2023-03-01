Минфин разместил классические ОФЗ на 50,8 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 50,768 млрд рублей при суммарном спросе в 102,23 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 20,4 млрд рублей с датой погашения в 2032 году и на 30,4 млрд рублей — с погашением в 2041-ом, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 20,362 млрд рублей при спросе 59,136 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 19,961 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 95,2719% от номинала, цена отсечения была установлена на уровне 95,2368% от номинала, что соответствует доходности 10,54% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года было продано бумаг на 30,406 млрд рублей при спросе в 43,094 млрд рублей. Выручка от размещения составила 22,602 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 72,6805% от номинала, что соответствует доходности 10,76% годовых. Цена отсечения установлена на уровне 72,56% от номинала, что соответствует доходности 10,78% годовых.